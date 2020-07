Djevojka Donalda Trumpa Jr. pozitivna je na korona virus

Kimberly je odmah stavljena u izolaciju nakon što smo saznali da ima virus, rekao je Sergio Gor, šef Trumpovog Odbora za financije. Nalazi predsjednikova sina za sada su negativni...

<p>Na dane kada je u sedam američkih saveznih država zabilježen rekordni broj novooboljelih od covida-19, pandemija je sve bliža i krugovima američkog predsjednika<strong> Donalda Trumpa</strong> (74). <strong>Kimberly Guilfoyle </strong>(51), viša dužnosnica izborne kampanje i djevojka <strong>Donalda Trumpa Juniora</strong> (42), pozitivna je na korona virus, piše<a href="https://www.nytimes.com/2020/07/03/us/politics/kimberly-guilfoyle-trump-campaign-coronavirus.html" target="_blank"> The New York Times</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump o korona virusu</strong></p><p>- Kimberly je odmah stavljena u izolaciju nakon što smo saznali da ima korona virus - rekao je <strong>Sergio Gor</strong>, šef Trumpovog Odbora za financije. Nalazi predsjednikova sina su negativni. Ipak, otkazao je sve sastanke i posjete te se i on izolirao. Nalazi su stigli prije predsjedničkog skupa na kojem je Kimberly trebala prisustvovati.</p><p>- Guilfoyle nije bila u kontakt s predsjednikom. Iako Donald Trump Jr. je, on je negativan pa nije potrebno strahovati da će se predsjednik zaraziti - rekao je član blizak obitelji.</p><p>Kimberly nije prva osoba bliska predsjedniku koja je pozitivna na virus. Pripadnik mornarice koji služi kao jedan od Trumpovih osobnih čuvara testiran je pozitivno u svibnju. Uz to, osam djelatnika Trumpovog tima također su zaraženi.</p>