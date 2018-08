Djevojka mi je prišla i rekla da sam joj spasio život pjevajući

Sedme Blatničke note dobrote okupile su 20.000 ljudi, a Mate Bulić (61) ima razloga za zadovoljstvo jer je još jedan njegov humanitarni projekt uspio.

- Svaki put se obradujem kad vidim koliko se kolega odazove, koliko dobrih ljudi se uključi u organizaciju i, najvažnije, svi odu sretni i zadovoljni jer su se dobro zabavili i učinili dobro djelo. Takve stvari čine me sretnim - kaže.

Kako je uopće došlo do toga da se pokrenu?

U razgovoru s mojim Blatničanima odlučili smo organizirati koncert kako bi pomogli u gradnji crkve. Tako je počelo. Uz svesrdnu pomoć mještana i prijatelja ovo se razvilo u humanitarni projekt. Bez njih ne bi bilo ni Blatničkih nota dobrote.

Po čemu pamtite Blatnicu svog djetinjstva, odrastanja, mladosti?

Po bezbrižnosti, dječjim radostima, nestašlucima.

Kako danas izgledaju vaši dani kad dođete u Blatnicu? Što radite? Volite li poslove po zemlji, pomagati susjedima?

Nažalost, nemam dovoljno vremena za boravak u Blatnici. Dođem posjetiti grobove mojih najmilijih jer više nitko od moje obitelji ne živi tamo.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Pjesmu “Kućo stara, tko te sad otvara” napisali ste staroj obiteljskoj kući nakon što se obitelj rasula. Još je to bolna rana?

Je, velika mi je to tuga jer uz tu kuću vežu me sjećanja na djeda, pjesmu, ručkove.

Jeste li među mještanima samo Mate ili i oni u vama gledaju kralja dijaspore?

Samo Mate Vinkov, tako me zovu po ocu.

Kolege pjevači rado se odazovu vašem pozivu i dođu u Blatnicu. Je li točno da ni vi nikad niste odbili ni jedan humanitarni koncert?

Mogao sam se opravdati obvezama, ali nakon toga ne bih mogao mirno zaspati. Rado pomažem, ali ne želim isticati.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Koji vam je trenutak s ljudima kojima ste pomogli bio najemotivniji?

Bio sam jako sretan kad mi je u Širokom Brijegu prišla jedna djevojka. Poljubila me i rekla da sam davno pjevao za njezinu transplantaciju bubrega i tako joj spasio život. Supruga me je odmah upitala kako se mogu grliti s mladim djevojkama na javnome mjestu, pa sam joj sve objasnio. Bila je jako ponosna.

Ove godine došao je i naš srebrni izbornik. Kad ste se upoznali, sprijateljili?

Zahvalan sam mu da je u ovoj silnoj gužvi odvojio vrijeme za moju Blatnicu i hvala mu za sve sto je učinio za ovi narod. Prijatelji smo godinama, a poznajemo se više od četvrt stoljeća.

Kakvu ulogu ima nogomet u vašem životu? I kao igrača i kao navijača? Za koji klub navijate?

Jako veliku. Volim nogomet, pratim sve klubove, a navijam za reprezentaciju Hrvatske.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nedavno ste udali i mlađu kćer Katju. Jeste li se pomirili s time da više nije samo vaša? Da je otišla i stvara svoju obitelj?

Da, otišla je moja bećaruša. Teško mi je, ali s druge strane sam sretan, kao i svaki roditelj, znam da zasniva svoju obitelj, da će ako dragi Bog da doći novi članovi, kao što je s mojom Anom bilo. Podarili su nam unuke, Ivana i Mateja, našu najveću sreću.

Kakav je osjećaj gledati obje kćeri sretne, zadovoljne? Ima li veće sreće?

Nema, svakodnevno zahvaljujem dragom Bogu na njegovoj milosti i želim svima to isto.

Jeste li iz prve bili zadovoljni zetovima?

Naravno, dragi su to momci, dobri, a njih i roditelje im poznajemo već dugo.

Foto: Tomislav Milatić/Pixsell

Katju zovete bećarušom, Ana je nježna, emotivna, no obje su jako vezane uz obitelj.

Katja je kao dijete pjevala po katoličkim misijama i osvajala prva mjesta. Danas je uspješna odvjetnica. Nije došla u Blatnicu jer se morala vratiti na posao. Jako sam se obradovao kad je 2015. pristala pjevati sa mnom u Lisinskom, kad sam slavio 30 godina karijere.

Starija kći Ana i supruga Zdravka su mirnije od vas i Katje?

Svi doma volimo glazbu, ali Katja i ja smo najraspjevaniji. To je istina.

Supruga Zdravka vaša je ljubav iz mladih dana. Jeste li odmah znali da je ona prava?

Upoznao sam je kao djevojčicu iz osnovne škole. Njezini su otišli u Njemačku, a Zdravka ljeti dolazila u Hercegovinu. Ljubav se rađala polako, a završila je brakom s dvije kćeri. Zbog nje sam prije 40 godina otišao u Njemačku. Možemo satima pričati o zubićima, riječima, koracima... naših unuka.

Obojica su već porasla. Kako provodite vrijeme s njima?

Nastojim ih vidjeti svaki dan, odemo na sok, prošetamo, vozimo autiće, pričam im priče.

Je li ijedan mangup?

Da, izrastaju u prave male mangupe. Mlađi Matej je u Blatnici na prve taktove “Moja Hercegovina” potrčao ka bini i vikao: “Dida Mate pjeva, Matej će isto”. I on i Ivan su mi se pridružili na pozornici.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevaju li vaše pjesme? Znaju li tko im je djed? I kako reagiraju kad s njima šetate pa vas ljudi zaustavljaju?

Znaju “Domu mom” cijelu pjesmu. Što se obožavatelja tiče, još su premali da bi to primjećivali, njima sam samo dida Mate.

Jesu li prije Blatnice već bili na vašem koncertu?

Ne, to im je bio prvi put i sretan sam da je to bilo baš u mojoj Blatnici.

Zanimljivo je da ste karijeru počeli u Njemačkoj i, kad ste se tamo proslavili, postali ste popularni i u Hrvatskoj.

Prvo sam, istina, uspio u Njemačkoj. U Hrvatskoj nisu znali za mene jer su se moji CD-ovi objavljivali samo u Njemačkoj. Kroz moje su pjesme naši iseljenici utaživali nostalgiju. Znao sam da imam pjesme koje diraju ljude, da im prenosim iskrenu emociju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kad ste objavili prvi CD u Hrvatskoj?

To je bilo 2001. Iznenadio sam se kad me je 1998. nazvao estradni menadžer Ivica Bubalo i rekao da želi organizirati moj koncert na starom Hajdukovu placu. Mislio sam da ljudi u Hrvatskoj ne znaju za mene, pa sam Bubalo rekao da nije sav svoj. On je insistirao, a ja se hvatao za glavu. Uvjeravao me da me ljudi u Hrvatskoj jako vole i nagovorio me. Mislio sam “bit će dobro ako prođem, ako ne, vratit ću se u Njemačku, zaboraviti fijasko i jednom opet pokušati ponovo”.

Pokazalo se da ste bili prvi pjevač koji je napunio stari stadion. Tko vas je nazvao “kraljem dijaspore”?

Novinar Petar Grubišić, on me je u to vrijeme pratio po koncertima. Vidio je da punim dvorane, pratio reakcije publike na svaku njegovu pjesmu. Kad je došao na Hajdukov plac, rekao je da za mojim pjesmama ne luduje samo dijaspora nego i cijela Hrvatska.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon trijumfa na Hajdukovu placu uslijedila je suradnja s pokojnim Đorđem Novkovićem i Draženom Zečićem.

Puno su mi pomogli. Sretan sam što sam uvijek radio s najboljima. U autorskom dijelu najveći pečat je ostavio moj kum Marko Perković Thompson. Na jednoj turneji u Australiji rekao je da će mi on raditi album. Napisao mi je “Gori borovina”, “Hvala ti za sve”.

Jesen je pred vratima. Što ćete raditi? Ima li novih pjesama u planu?

Spremam novi singl, odrađujem već dogovorene gaže, a slobodne trenutke provodim s obitelji i prijateljima. Najsretniji sam kad smo svi na okupu, kad je puna kuća ljudi.