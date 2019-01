'Djevojka s vodom' dobila novi posao: Reklamira pseću hranu

Hostesi s vodom sa Zlatnih globusa nametljivost se isplatila jer je zahvaljujući tome sad dobila novi posao. Kanadska manekenka Kelleth Cuthbert (31) ukrala je svu pažnju na 76. dodjeli kipića na Beverly Hillsu i tako postala glavni hit na društvenim mrežama.

Naime, bila je prisutna na fotografijama gotovo svih holivudskih zvijezda koje su stigle na ceremoniju, pa nije dugo trebalo da je mnogi optuže za namjernu samopromociju. Među njima je bila i američka glumica Jamie Lee Curtis (60).

So, I specifically moved away from the blatant Fiji & Moet promotions. I knew there was a photographer poised & I moved as I didn’t want to be doing advertising for either. The sponsors of events need to get permission from people before they try 2 take their picture with them. pic.twitter.com/MudU1bwwtM