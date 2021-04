Američki reper DMX (50) maknut je s aparata za održavanje na životu nakon srčanog udara, rekao je njegov odvjetnik Murray Richman za američke medije dodavši kako ne zna je li bila riječ o predoziranju te kako je još uvijek zabrinut za njegovo stanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Reper Drake želi Kardashianku

Hip-hop zvijezda pravog imena Earl Simmons u petak navečer se navodno predozirao i imao srčani, kažu strani mediji, te je hitno prevezen u bolnicu.

- DMX je trenutačno u bolnici, tamo je zbog srčanog udara. Skinut je s aparata za održavanje života i diše samostalno. No zabrinuti smo - rekao je pa naglasio:

- Bilo bi neiskreno od mene da sad sugeriram da u ovom trenutku nisam zabrinut.

DMX od djetinjstva pati od astme, a ranije je bio hospitaliziran zbog drugih zdravstvenih problema, kao i zbog ovisnosti o cracku. U veljači 2016. hospitaliziran je nakon što je pao u nesvijest na parkiralištu hotela, za što je kasnije rekao da je bilo zbog astme.

Odrastao je u New Yorku, 1992. potpisao ugovor s diskografskom kućom Columbia Records te je surađivao sa slavnim reperima poput Jay-Za, Ja Rulea i LL Cool J-a.

Glumio je i u filmovima poput 'Romeo mora umrijeti' i 'Od kolijevke pa do groba', a njegovi najveći hitovi su pjesme 'Party Up (Up In Here', 'X Gon' Give It to Ya', 'Who We Be'...