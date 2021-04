Reper DMX (50), pravog imena Earl Simmons, u petak navečer predozirao se u svom domu nedaleko New Yorka i u kritičnom je stanju. Rano u subotu hospitaliziran je i liječnici kažu da je u 'vegetativnom' stanju.

DMX je doživio srčani udar zbog predoziranja, a strani mediji pišu da je prebačen na intenzivnu njegu bolnice White Plains u New Yorku. Poznat je po hitovima poput 'Party Up', 'Up In Here', 'X Gon' Give It to Ya'...

Obožavatelji repera su se zabrinuli za njegovo zdravlje. Među njima su i Snoop Dogg, Missy Elliot i Ja Rule.

- Molimo za DMX-a i za njegovu obitelj - rekla je Missy.