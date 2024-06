Dnevnik boravak na Kupi i Mrežnici otvorio svoja vrata

Dnevni boravak na rijeci već je dobro poznat koncept za ljetne izlete na samo 45 minuta od Zagreba i prepoznat od strane ljubitelja dobre hrane, savršenog pogleda i boravka u prirodi. I ove godine na Kupi i Mrežnici dočekat će vas standardno bogata gastro ponuda (uz ovogodišnji novitet Snack House Oz na Kupi), glazbeni nastupi i razne sportske aktivnosti.

Sve moguće delicije i opcije za savršen bijeg iz grada već su u ponudi na Mrežnici, dok se Dnevni boravak na Kupi otvara 06. lipnja. Obje lokacije moći ćete posjećivati cijelo ljeto, sve do kraja kolovoza kad vam god dosadi gradska vreva, a more vam bude predaleko.

Dnevni boravak na Kupi nalazi se na Gradskom kupalištu Slave Raškaj u Ozlju, dok se Dnevni boravak na Mrežnici smjestio u Donjem Zvečaju u sklopu Mrežničke kuće. Nema boljeg od rashlađivanja u rijeci kad ugrije ljetno sunce, pogotovo jer će vam na dohvat ruke i ove godine biti najfinija ponuda hrane i pića.

Na Mrežnici se posjetiteljima nudi jelovnik koncipiran na principu world food jelovnika koji im daje mogućnost da probaju jela iz različitih kultura i dijelova svijeta. Posebno se ističu jela poput tuna poka-a, pilećeg katsu-a, kung pao-a i gyoza. Čips od šarana zvuči posebno zanimljivo. A ono na što vam definitivno trebamo skrenuti pažnju je romantična vožnja kajakom u čiju cijenu je uključeno i piće koje možete konzumirati u samom kajaku, za vrijeme vožnje dok uživate u pogledu na rijeku Mrežnicu. Ovo planirajte od srijede do nedjelje od 12 do 22 sata.

Kupa pak ove godine nudi nešto novo i posebno. Osim jedinstvene lokacije gdje se možete kupati s pogledom na dvorac, posjetitelji će imati priliku i ovdje okusiti najfinija jela. Novotvoreni „Snackhouse Oz“ pripremio se i to vrhunski za sve svoje goste – ljubitelji street fooda neće moći odoljeti tunaholic burgerima, raznim vrstama tortilja, crunchy salatama, mini pilećim fahitasima, spring rollicama, cheese cakeu… Dobro isplanirajte odlazak tamo, treba isprobati ovu finu ponudu Oz-a koju potpisuje poznati chef Zoran Gajić.

I to planirajte od 06. lipnja kad Dnevni boravak na Kupi otvara svoja vrata te kad i je službeno otvorenje Snackhouse-a Oz, a sve do kraja kolovoza računajte posjete petkom od 16 do 22, subotom i nedjeljom od 10 do 22. I ne smijemo zaboraviti ni veliki izbor craft piva i koktela koji vas očekuju u Oz-u (Sangria, Mimosa, Kentucky summer…), kao i najam kajaka, izleti do kupskih otoka, radionice, izložbe i koncerti.

Program je realiziran u suradnji s Turističkom zajednicom područja Kupa te Gradom Ozljem, a tjedne rasporede najbolje je pratiti putem službene Facebook stranice.

