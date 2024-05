Kamo za vikend: Od Rockabilly Festivala u Medulinu, izleta u Cerovačke špilje do QFEST-a

Izdvojili smo za vas 7 zgodnih lokacija na kojima možete uživati u svemu i svačemu, od fine hrane i pića do glazbe, edukativnih radionica...

Pizza festival, Zagreb

'Najmirisniji street food festival posvećen omiljenom jelu svijeta, ali i ostalim talijanskim delicijama!'

27.05. - 02.06.

Strossmayerov trg

RADNO VRIJEME:

pon. do pet. 12 - 00

sub. i ned. 11 - 00

Zagreb: Pizza festival | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Šansona u Parku Zvonka Špišića, Zagreb

Subota u 18 sati.

Program:

Svečano otkrivanje ploče u spomen na Zvonka Špišića, našeg šansonijera, skladatelja i tekstopisca!

Koncert! Obrade Špišićevih pjesama, u izvedbi profesionalnih i amaterskih zagrebačkih glazbenika svih dobnih skupina.

Nastupaju :

Jacques Houdek,

Zagrebački puhački orkestar ZET-a,

Dječji zbor "Zagrebački anđeli",

Zbor umirovljenika Prečko 50+,

Filmmusicorkestar,

Gospel zbor "Sunce",

Bogdan Božinović,

Glazbena škola "Rudolf Matz",

Yoshka Jurić,

Vitomir Ivanjek.

- Svi izvođači nastupaju bez naknade. Od srca vam hvala! Program je financiran kroz Plan potreba Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - sjever, u suradnji s Vijećem mjesnog odbora "Nikola Tesla" - kaže organizator.

Ne znaš gdje otići za vikend, imamo pravu poslasticu za mlade i stare. Pozivamo vas na naš program za javnost 02.06. koji nije puka formalnost. Kroz kamen pogledaj, u špilju skoči i čistom vodom ruke si smoči, po špagi se spusti i Zemlju napusti, doskoči do Marsa i otkrij da to nije farsa.

Kroz podzemlje Zemlje do podzemlja Marsa, Cerovačke Špilje

U nedjelju 02.06.2024.

- Ne znaš gdje otići za vikend, imamo pravu poslasticu za mlade i stare. Pozivamo vas na naš program za javnost 02.06. koji nije puka formalnost. Kroz kamen pogledaj, u špilju skoči i čistom vodom ruke si smoči, po špagi se spusti i Zemlju napusti, doskoči do Marsa i otkrij da to nije farsa - kaže organizator.

Festival tista,Topolje

- Četvrto izdanje Festivala tista održat će se 1. lipnja 2024. od 16 sati u drvoredu ispred crkve sv. Petra i Pavla u Topolju. Lokšice, trganci, rezanci, zavezanci, čikovi, valjušci, taške, tarana… brojne su forme i nazivi tradicionalne šokačke tjestenine koje ćete moći kušati na festivalu na kojem će se okupiti podunavski majstori tista iz Baranje i Bačke - kažu u TZ Osječko-baranjske županije.

'Festival tista dio je Baranjskog bećarca stoga će nakon smotre folklora nastaviti šokačko veselje do dugo u noć'.

Rockabilly Festival, Medulin

30.05. u 18:00 do 03.06.2024.

- Tear it up!! festival rockabilly glazbe 50tih godina održava se po četrnaesti put u Medulinu! Na festivalu nastupaju svjetski poznati rockabilly bandovi, a organizirana je i izložbu starih automobila iz 1930-1960tih godina. Pridružite nam se i ove godine i započnite ljeto na najljepši mogući način, uz glazbu i ples - kaže organizator.

Medulin: Rockabilly festival “Tear it up!” | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vinkuranska noć, Vinkuran

01.06.2024.

10:00 - 12:00 h turnir u stolnom tenisu

boćarski turnir u poslijepodnevnim satima

18:00 - 20:00 h zabavni sadržaj ( društvene igre za djecu i odrasle)

20:00 h nastupa: Giuliano i Academix band

QFEST 2024., Split

Od 30. svibnja do 7. lipnja 2024.

- Osmo izdanje qFEST-a, jedinog festivala na splitskom području koji LGBTIQ osobama pruža afirmativnu atmosferu i siguran prostor za kreativno izražavanje i konzumaciju kulture kreirane po njihovoj mjeri, započinje u četvrtak, 30. svibnja. U 9 festivalskih dana čeka nas šarolik i izazovan program izložbi, izvedbi, filmskih projekcija, radionica i zabava - kaže organizator.

- Od filmova sa svjetskih festivala do svjetske premijere lokalne produkcije, od umjetničkih radova mladih kvir umjetnika_ca do sudjelovanja zajednice u kreativnim procesima, od druženja na starim mjestima do partijanja s novim DJ licima i zvukovima - sve to na važnim i nezaobilaznim kulturnim i društvenim točkama u gradu, kao što su Klub Kocka, Galerija MKC-a, Hrvatski dom i LGBT centar Split - dodaju.

Detaljan program pronaći ćete OVDJE.