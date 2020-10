Dnevnik Nove TV danas slavi 15 godina, voditelji kažu: 'Zajedno starimo i to nam je najljepše'

Iako neke TV kuće u posljednje vrijeme zamjenjuju provjerena lica mladima, kod ove četvorke, tvrde, nema brige. Pereža ističe kako je pokojni Milan Sijerković s 83 godine još vodio prognozu vremena

<p>Tog 10. listopada davne 2005. <strong>Marija Miholjek</strong> i <strong>Petar Pereža</strong> prvi su put pozdravili hrvatsku javnost u tad novoj, gledateljima nepoznatoj središnjoj informativnoj emisiji - 'Dnevniku' Nove TV. U toj informativnoj igri Marija, Petar, <strong>Saša Kopljar</strong> i <strong>Romina Knežić </strong>već 15 godina su omiljena lica malih ekrana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić briljira sa kreacijama za dame u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>Vremena su, kažu nam, takva da će morati odgoditi slavlje, no to neće umanjiti osjećaj ponosa što svake večeri u 19:15 imaju priliku gledateljima zaželjeti dobru večer.</p><p>- Toga prvog 'Dnevnika' od silnog uzbuđenja i emocija nisam mislila da ću dogurati do kraja dana, a kamoli do 15 godina. Lijepo je osvrnuti se i prisjetiti se svega što smo prošli zajedno. I mi kao kolege i zajedno s našim gledateljima. Jer oni su ti kojima se svaki dan obraćamo, a naša je odgovornost donijeti im sadržaj koji je provjeren i kvalitetan. U nastajanju 'Dnevnika' svakoga dana sudjeluje veliki tim ljudi naših dragih kolega koji iz dana u dan predano i profesionalno sudjeluju u stvaranju i realizaciji 'Dnevnika' - priča Marija, a Romina dodaje:</p><p>- Da je brzo prošlo - je. To se najbolje vidi po našoj djeci. Do jučer su bili u pelenama, danas su neki od njih školarci, neki studenti. Zajedno starimo, to mi je najljepše.</p><p>Anegdota imaju 'na bacanje'.</p><p>- Od ulijetanja muhe u studio, ‘pucanja blesimetra’, pogrešno izgovorenih riječi koje tada zvuče urnebesno smiješno do čudnih frizura ili neočekivanih izjava naših sugovornika u studiju ili u prilozima. Nikad nije bilo dosadno! - ističe Petar, a Saša posebno pamti jednu:</p><p>- Kad radimo, osjetljivi smo na buku u studiju i tom prilikom netko je iza videozida bio jako glasan. Kad je krenuo prilog, viknuli smo da se stiša, a pod idućim prilogom provirio je ni manje ni više nego – Cro Cop koji je čekao gostovanje u sportskim minutama. Kad smo vidjeli o kome je riječ, odjednom nam buka više nije toliko smetala (smijeh).</p><p>Marija je brzo dodala:</p><p>- Za jednu od prije desetak godina mi i dan-danas ljudi znaju reći da su se i oni tada od srca nasmijali s nama. Saša i ja se cijeli jedan blok vijesti nismo mogli prestati smijati. Što su nam više govorili da se uozbiljimo, bilo je još gore. </p><p>Kako su ušli u domove, tako su ih ljudi i zavoljeli, a na ulici im prilaze kao da su prijatelji.</p><p>- Gotovo uvijek su tema dvije stvari: da izgledam mršavije nego na televiziji i vremenska prognoza. Ono što je zanimljivo je da mi prilaze bez okolišanja, krenu izravno u razgovor kao da se godinama poznajemo pa me ponekad i zbune i sam ne budem siguran poznajemo li se možda (smijeh) - govori Saša. Petra najčešće, kaže, ispituju za Mariju i Rominu, a vremenska prognoza i politika uvijek su na repertoaru.</p><p>- Najčešće budu iznenađeni i kažu mi kako im na 'Dnevniku' izgledam krupnije nego što u stvarnosti jesam. Pa uglavnom krene zezancija u smjeru - koliko zapravo ta televizija doda kilograma. A u tim spontanim, ugodnim razgovorima dotaknemo se brojnih tema. Od djece, škole, vremena, brzog tempa života… i uvijek mi bude drago razmijeniti koju riječ i dobre želje - smije se Marija, koja je s nekim gledateljima razvila i prijateljstvo.</p><p>- Počela su potiho, porukom, zajedničkom fotografijom ili čestitkom koju bih dobila za Božić i Uskrs, a danas se povremeno čujemo ili dopisujemo porukama. Jako me razvesele - kaže Miholjek. </p><p>- Posljednju razglednicu dobio sam od djevojčice Nine iz Valpova prije deset godina, a otad se gledatelji javljaju uglavnom preko društvenih mreža. Mnogi od njih svaki dan mi pošalju poruku poput Mare iz Imotskog ili Jokice iz Splita - nadovezuje se Petar.</p><p>Iako neke TV kuće u posljednje vrijeme zamjenjuju provjerena lica mladima, kod ove četvorke, tvrde, nema brige.</p><p>- Ja sam s 25 godina već vodio 'Dnevnik', a pokojni Milan Sijerković je s 83 godine još vodio prognozu vremena... u istom formatu na istoj televiziji - ističe Petar, a ostali se slažu da mladima treba dati priliku, a zrelost i iskustvo poštovati.</p><p>Dok im je korona posljednjih mjeseci najčešća tema 'Dnevnika', upitali smo ih što će napraviti jedanput kad virus prestane biti prijetnja. Dok Marija nema posebnih želja, osim da se vrati prijašnjem načinu života, kao i Petar, koji kaže da smo ograničeni u fizičkom, ali ne i u duhovnom smislu, Romina i Saša imaju tajne planove.</p><p>- Otići ću na neki rock koncert s tisućama ljudi - kaže Knežić, a Sašin plan je:</p><p>- Ja sam ovisan o putovanjima, adrenalinu i radostima koje ona nose i ovo mi teško pada. Svi koji volimo putovati ubuduće ćemo još više cijeniti mogućnost da nekamo odemo. Ma i do Budimpešte nam je već velika stvar.</p>