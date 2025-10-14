'Dnevnik Pauline P.' vraća se u kina! Evo kada stiže drugi dio...

Dugometražni igrani film „Drugi dnevnik Pauline P.” Nevena Hitreca, nova pustolovina hrabre i duhovite djevojčice nastala prema djelu Sanje Polak, premijerno će se prikazati 2. studenog u CineStar Branimir Mingle Mallu.

Nastavak priče o Paulini koja u svojim dnevnicima piše ono što svi mislimo, ali se ne usudimo reći, smješten je u njezin peti razred gdje će upoznati strogu profesoricu geografije, novu učenicu, prvu školsku 'bully', ali i suočiti se s ozbiljnim životnim izazovima poput bakine bolesti, napominje se u najavi.

Foto: YouTube

„Uz prepoznatljiv humor, šarm i maštu, otkrit će da život nije samo niz pobjeda – nego i lekcija o hrabrosti, prijateljstvu i odrastanju”, dodaje se o filmu čiji scenarij potpisuje Ivan Turković-Krnjak.

Redatelj Neven Hitrec rekao je da su u ovom nastavku željeli Paulinu odvesti korak dalje tako da se u njezinoj mašti pojavljuje i novi, originalni motiv – onaj detektivski, čime se koketira sa žanrom Agathe Christie ili Conana Doylea, ali i s dječjom igrom. Zato je tu i Paulinin dvojnik Inspektor Pap, koji koristi sve ‘ozbiljne’ metode velikih detektiva, praćenje, prisluškivanje, analizu i dedukciju, ali kroz prizmu dječje mašte i humora.

Foto: YouTube

„Želio sam da film bude zabavan i vizualno razigran, ali i emotivan, da stvori toplu, pozitivnu atmosferu unatoč ozbiljnim temama poput bullyinga ili bakine bolesti. Stilizacija, stripovske scene, elementi borilačkih filmova i slapstick završnica, sve to čini 'Drugi dnevnik Pauline P.' lepršavim, duhovitim i iskrenim filmom o odrastanju”, ocijenio je Hitrec.

U filmu glume Katja Matković, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Ana Topolko, Aria Dunda, Ramona Ivanda, Jakov Švarc, Tom Rushaidat, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Jure Henigman, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić.

Producent filma je Jaka produkcija, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka Julij Zornik i snimatelj zvuka Matija Santro.

Foto: YouTube

Film je podržan sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.

POGLEDAJTE NAJAVU