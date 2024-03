Katja Matković iz 'Dnevnika Pauline P.': 'Za prvi honorar iz filma braći sam kupila darove...'

Zaboravila sam na audiciju, u zadnji čas sam poslala materijale. Bila je korona, pa samo sami morali nešto snimiti i poslati, priča nam Katja Matković, vesela 11-godišnjakinja. Spremala se za školu, sad pohađa Osnovnu školu Remete. Vesela i nasmiješena, dječji razigrana, uživa dok govori o svojem prvom velikom filmskom iskustvu. A pričljiva je duhovita i pristojna, gotovo pa nespojivo s godinama. Ona audicija s početka teksta bila je za film 'Dnevnik Pauline P.'.

Foto: PROMO

- Poslije su mi prijateljice na dramskoj u Zagrebačkom kazalištu mladih rekle da smo prošli u drugi krug, pa treći, koji je bio uživo, i nakon četvrtog rekli su mi da sam ja dobila ulogu - otkriva nam Katja.

Dugometražni igrani film za djecu 'Dnevnik Pauline P.' Nevena Hitreca nastao je prema istoimenom romanu Sanje Polak, a dobio je i preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja. O popularnosti te školske lektire govori i podatak da je istoimena predstava od premijere prije 17 godina u Gradskom kazalištu Žar ptica imala 472 izvedbe i 90.000 gledatelja...

- Film je u novom ruhu, kao vedru obiteljsku komediju s elementima humora i fantastike, tu preporuku dobio temeljem pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, za gledanje u kinima u sklopu nastave medijske kulture u osnovnim školama - objašnjenje je te preporuke.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

Paulina i ja smo slične

Sjeća se kao da je bilo danas kad su joj rekli da je dobila glavnu ulogu. No opet ističe:

- Mama je bila sa mnom i bila je vrlo sretna, baš kao i ja. Da nema nje, ne bih uspjela, ona me 'gurala'. A naravno da je cijela obitelj bila sretna, kao i svi prijatelji. Bilo je puno čestitara. A kažem, jako puno mi je pomogla mama Andrea, ona mi je govorila da budem pozitivna - rekla je Katja.

Film prati svakodnevne obiteljske i školske zgode samouvjerene, promišljene i emotivne djevojčice Pauline iz 3.c razreda, čiji dnevnik obuhvaća neuobičajeno zrele kritičke osvrte na stvarnost, ali i maštarije koje sugeriraju da je u njezinu dječjemu mikrokozmosu apsolutno sve moguće... Katja kaže da se uvelike poistovjetila s ulogom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Pa kad smo i vrlo slične. Najveća je razlika što je Paulina praznovjerna, vjeruje i u duhove, a ja baš i nisam. No ostalo je gotovo isto. I ona je vrlo znatiželjna i kreativna, takva sam i ja u privatnom životu. Kreativne smo, meni mašta radi sto na sat, ja sam uvijek u svom svijetu, a u njemu je sve perfektno. Obožavam crtati, izrađivati razne stvari i predmete. Tu smo Paulina i ja vrlo slične. Neki mi kažu da u nekim situacijama nisam ni trebala glumiti, da smo toliko slične - navodi nam mlada glumica.

Brzo je na snimanjima pohvatala konce. Samo je u početku trebala mali 'poguranac', odnosno pomoć i upute. Iako je to za nju bilo nešto posve novo, a još je, zapravo, dijete.

Foto: PROMO

- Prvi tjedan bio je malo zeznut. Nisam znala kako žele da glumim, nisam isprva bila sigurna što žele. No kad smo to riješili, kad smo pronašli model, sve je bilo lagano. Svi su bili uz mene, cijela filmska ekipa, zahvalna sam im svima - kaže nam Katja.

U dječjim ulogama pojavljuju se još Aria Dunda, Ramona Ivanda, Tom Rushaidat, Jakov Švarc i Darin Pavišić. Ostale glavne uloge tumače Igor Kovač, Judita Franković Brdar i Borko Perić, a glume još Iskra Jirsak, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Dražen Kühn, Slavica Knežević...

- Svi su bili super prema meni, a najviše sam se družila s Juditom Franković Brdar, koja u filmu igra moju mamu.

Gluma je Katju 'obuzela', zaljubila se u taj posao. Najavila je i da će snimati nastavak, odnosno drugi dio filma 'Dnevnik Pauline P.'.

- Jedva čekam da počnemo snimanje nastavka, baš se veselim tome, jako sam uzbuđena zbog toga. Vidjela sam koje sam pogreške radila u prvom dijelu, nije ih bilo puno, ali potrudit ću se da ih u nastavku nema, da ih ispravim - rekla nam je Katja.

Foto: PROMO

Velika gledanost filma

Film je došao u kina, a s više od 91.000 gledatelja 'Dnevnik Pauline P.' bio je najgledanije hrvatsko dugometražno ostvarenje u kinima. U prosincu prošle godine bio je jedan od najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj. Odrazilo se to i na Katju.

- Baš sam bila i školu promijenila, ali dobila sam podršku od kolega iz bivše škole, kao i iz nove. Neki su tražili da se fotografiraju sa mnom, ima i onih koji još malo šapću dok prolazim, ali sve je to u redu, uglavnom su sve reakcije pozitivne - kaže nam mlada glumica.

Foto: Privatni album

Bila je živahno dijete, preporučili su joj neku dramsku grupu. Sad se u tome našla, iako, kako priznaje, nije otvorena poput Pauline P. Takvo je bilo i prvo gledanje filma. Nije bila sigurna kako će obitelj reagirati, ali nakon svega sigurna je što želi raditi u životu.

- Pa sad mi je to definitivno gluma. Super mi je to, drago mi je da sam dobila ovu priliku.

Velika su joj podrška u svemu majka Andrea, otac Tomislav, inače inženjer strojarstva, koji je, barem tako kažu, zaigran poput Katje. Ili Pauline P., kako vam drago. Tu je i stariji brat Marin, koji je Katji čitao knjigu, te mlađi brat Filip...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Brat je vrlo ponosan

- On je moj najveći obožavatelj, vrlo je ponosan na mene i moju ulogu. Svima govori kako sam mu ja sestra - otkrila nam je Katja pa nastavila:

- S filmom je došao i moj prvi honorar, to mi je bilo baš super. Kupila sam sebi mnoge stvari, priznajem da su neke pomalo i nepotrebne. No za rođendan sam svojim novcem braći kupila darove, to je bio super osjećaj.

A priliku joj je pružio Neven Hitrec, autor više nagrađivanih dokumentarnih i igranih filmova koji su izazvali pažnju u zemlji, ali i na međunarodnim filmskim festivalima.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

- S ovim smo filmom bili na tridesetak festivala i na svakom ističu djecu, pogotovo Katju. A prijavila se na audiciju među zadnjima, već sam bio spreman odgoditi snimanje dok ne pronađemo pravu glumicu - rekao nam je Hitrec pa otkrio:

- Bilo je nekoliko zadataka, jedan od njih i da glumi kako se ljuti na mamu zato što je prati u školu, a ona je odrasla. Meni je bilo i super kad je u jednom videu rekla zašto bi željela dobiti ulogu u filmu 'Dnevnik Pauline P.'. Katja je rekla kako bi ona to voljela dobiti zato da je prijatelji vide dok glumi. To me baš jako nasmijalo.

Ukupno je bilo oko 400 prijava za sve uloge, a u uži izbor ušlo je njih tridesetak.

- Mora se paziti na puno stvari kod odabira mladih glumaca, a jedna od njih je da glumac karakterno bude sličan liku kojeg igra. Čim se predstavila u tom prvom videu za audiciju, imala je tu sjajnu energiju, koju glumac mora imati privatno. Katja je puna energije, pršti od mašte, baš kao i lik kojeg igra. Pazite, nije mala stvar i što ona nosi privatno naočale, a u filmu je glumila bez njih. To je velik napor za mladoga glumca, škakljivo je jer kamera sve vidi, sve bilježi - objasnio je Hitrec.