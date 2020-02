'Dobivam osam tisuća eura po predstavi, kupio sam dva auta'

Zahvalan sam sto su se napokon digli glumacki honorari u Hrvatskoj! Kako je obecala ona draga gospodja s onim liepim glasom, sada dobivam 8000€ po predstavi. Uzeo sam si dva “McLarena” da uvijek imam jednog u rezervi. Kako se kaze “zlu ne trebalo”. 😉 Inace, obicavam voziti u kucnom ogrtacu jer “na cesti sam ‘ko doma”, a i svidja mi se taj “svi me gledajte, pomalo sam luckast” feshion. #actorslife #daskekojekonjeznace #volimstosevolimo

A post shared by Janko Popović Volarić (@janko_popovic_volaric) on Feb 4, 2020 at 6:24am PST