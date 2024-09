Dobri duh Zagreba grčevito visi na par nadobudnih klinaca...

Za Zagrepčane, pa i goste, teško se probijati kroz prljavštinu grada koja nam je svaki dan servirana na pločnicima. Aktivistima na vlasti to kao da nije u fokusu. A Zagreb nam pred očima odumire, pred nosom smrdi.

Veliki Ivo Robić pjevao je o golubovima, a i oni su uz ovakvu vlast na izdisaju. Sramota na sve strane, Dinamo je ušao u Ligu prvaka, a velike će klubove ugostiti na onom ruglu, ali to je već stoput ispričana priča.

Foto: DPA/PIXSELL

Krasili su taj Zagreb nekad ulični svirači. Bili su tamo od Đukice, starog šmekera, do Kraljeva ulice. I njih je danas sve manje. Kao da s prljavštinom i čudnim ljudima odlaze oni koji su na ulici Zagrebu davali šarm, štih možebitno dobroga grada. Svega je toga sve manje. Ali ipak ima.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

U Oktogonu je gospođa koja s gitarom i pjesmama dira u dušu, malo dalje na Ilici često trombon svira mali Jakov, student zagrebačke Muzičke akademije. Mlad, zgodan, prpošan, a kažu i talentiran uveseljava Zagrepčane na putu do Dolca u kakvo nedjeljno jutro. Ima tih mladih entuzijasta, sviraju violine, gitare, trube..., postavljaju se na gradske ulice i sviraju.

I to dobro, i to ne smijurije poput Baby Lasagne, Lepe Brene ili Aleksandre Prijović. To vrijedi na ulici malo zastati i poslušati, a ako ste slučajno u “kasti” koja je barem malo potkožena, odnosno okrznuta kakvom povišicom, možete i baciti koji cent u tu škrabicu.

Lepa Brena održala drugi koncert u sarajevskoj Zetri | Foto: Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija

Više se isplati ulagati u takvu djecu, radišnu i talentiranu, nego što su si “ovi gore” sad, nakon “izdašne povišice”, sredili i nove mobitele. Koliko rade, ne količinski, iako je i to upitno, kvalitativno, previše bi im bila i telefonska govornica.