Obavijesti

Show

Komentari 0
MEDIJSKA NAGRADA

Dodijelili Večernjakove ruže: Slavili Jakov Jozinović, Enis Bešlagić, Josipa Lisac...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 9 min
Zagreb: Zajednička fotografija dobitnika nagrade Večernjakova ruža | Foto: Neva Zagnec/PIXSELL

Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata i ove se godine dodjeljivala u osam kategorija

U petak navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu održana je dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža, koja ove godine slavi svoj 32. rođendan.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata i ove se godine dodjeljivala u osam kategorija, a to su: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine".

Glazbenica godine jest Josipa Lisac.

- Nisam se pripremila. Zaista sam uzrujana sada. Ja totalno debitiram - rekla je iznenađena Josipa uz pljesak publike.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

TV emisija 2025. godine je "The Voice Kids". TV osoba 2025. godine je Ema Branica.

Za "Glumačko ostvarenje godine" nagradu je dobio Enis Bešlagić, a "Novo lice godine" je Jakov Jozinović.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Digitalna ruža pripala je (Ne)uspjehu prvaka.

- Možete po glasu osjetiti kako smo zaista iznenađeni, ali smo itekako sretni. Možda je i najbolja stvar što nam je i Doris uručila nagradu, s obzirom da smo prije 4 godine samu ideju počeli razrađivati s njom - rekla je Naida Hadžidedić. 

Večernjakovu ružu u kategoriji "Radijske osobe godine" osvojio je Davor Jurkotić s Radija Korzo.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Hvala lijepa svima. Kornelije, Jelena, Barbara, gospođa Ana. Baš sam sretan. 28 godina se bavim medijskim poslom, zadnje dvije sam na Radiju Korzo. Radio je oduvijek bio moja prva ljubav. Počeo sam na radiju 98. Pozdravljam svu svoju ekipu, a posebno direktora. Pozdravljam svoja dva klinca doma, Max i Franko, tata vas voli. I šaljem najveću pusu svojoj ljubavi, supruzi Veri. Hvala ti beba, 28 godina živjet s ovakvim monstrumom koji stalno radi nekakve gluposti - ovo je tvoje - poručio je Davor. 

Emisija "Plesnjak" pobjednica je u kategoriji "Radijske emisije godine".

- Ovu ružu nosim najboljoj radijskoj ekipi, a to je ekipa sljemenaša. Ekipa Radio Sljemena koja me uči i zahvalna sam svakog dana što mogu raditi s vama. Ljudi stiže vam ružica - rekla je Jelena Ucović.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026