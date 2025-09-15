Obavijesti

VEČER GLAMURA

Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti

Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Mladi, 15-godišnji Owen Cooper osvojio je "Emmy" za najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji za svoju ulogu u seriji "Adolescencija" i tako postao najmlađi osvajač "Emmyja" u povijesti

Bolnička serija "The Pitt", koja prati 15-satnu smjenu u hitnoj pomoći u Pittsburghu, osvojila je ovogodišnju televizijsku nagradu "Emmy" u kategoriji najbolje dramske serije. "The Pitt" je u ovom izboru pobijedila distopijsku seriju "Raskid", kao i satiru o ekscesima ultrabogatih "Bijeli lotos". Nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji osvojio je Noah Wyle za svoju izvedbu doktora Michaela "Robbyja" Robinavitcha upravo u seriji "The Pitt", dok je nagrada za najbolju glumicu u dramskoj seriji pripala Britt Lower za njezinu ulogu Helly R. u seriji "Raskid".

I nagrade za najbolje sporedne glumca i glumicu u dramskoj seriji otišle su serijama "The Pitt" i "Raskid", najbolji sporedni glumac je Tramell Tillman iz "Raskida", a najbolja sporedna glumica Katherine LaNasa iz "The Pitta".

Komičar Seth Rogen osvojio je svoju prvu nagradu "Emmy" za ulogu u seriji "Studio", dok je za najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji iznenađujuće proglašen Jeff Hiller za svoju ulogu u seriji "Netko negdje". Dvojac iz serije "Hacks" Jean Smart i Hannah Einbinder osvojile su nagrade za najbolju glavni i sporednu glumicu u humorističnoj seriji.

Rogen je dobio nagradu za najboljeg glumca u humorističnoj seriji za svoju ulogu u seriji "Studio" u kojoj glumi nervoznog filmskog producenta koji mora balansirati između svoje želje da radi prestižne filmove i korporativnih zahtjeva za profitom.

"Nisam se pripremio jer nikada dosada nisam dobio ništa. Ovo je stvarno lijepo, bez riječi sam", kazao je Rogen koji je i suautor serije.

Smart i Einbinder osvojile su nagrade za najbolju glavnu glumicu i najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji za svoje uloge u seriji "Hacks" koja govori o 70-godišnjoj komičarki koja se sukobljava s mrežom koja emitira njezin kasnonoćni šou. Za Smart je ovo četvrti, a za Einbinder prvi "Emmy".

Mladi, 15-godišnji Owen Cooper osvojio je "Emmy" za najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji za svoju ulogu u seriji "Adolescencija" i tako postao najmlađi osvajač "Emmyja" u povijesti, a prilikom primanja nagrade kratko je kazao:

"Ako slušaš, fokusiraš se i izađeš iz svoje zone komfora, onda možeš i postići nešto. Prije tri godine sam bio nitko i ništa".

I nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu te najbolju sporednu ulogu u limitiranoj seriji osvojili su članovi postave "Adolescencije" Stephen Graham i Erin Doherty. Nagradu za najbolju žensku glavnu ulogu u limitiranoj seriji osvojila je Cristin Milioti iz serije "Pingvin".

U izboru je sudjelovalo oko 26,000 članova Televizijske akademije. 

