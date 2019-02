Dodjela glazbenih nagrada: Edo Maajka slavi s albumom godine

Prve Rock&Off nezavisne glazbene nagrade dodijeljene su u četvrtak u Tvornici kulture u deset kategorija, nagradu za životno djelo dobio je Zdenko Franjić, album 'Put u plus' Ede Maajke (40) proglašen je albumom 2018., a nagradu mu je uručio Damir Martinović Mrle (57).

- Koja noć! Nakon dodjele nagrada smo se naplesali, popilo se i ostali smo do jutra. Sjećam se da sam dao neku nagradu Edi Maajki, ali nemam pojma koju - pojasnio je Mrle.

Pjesma 'I Never Meant To Be There' riječke grupe Jonathan odnijela je nagradu za pjesmu godine.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dobitnike prve Rock&Off nezavisne glazbene nagrade, odabrali su hrvatski glazbeni novinari i predstavnici medija. U devet kategorija izabrali su najbolje od hrvatske rock, alternativne hip hop, indie, kantautorske, kantautorske, jazz i elektronske scene.

Album 'Put u plus' repera Ede Maajke proglašen je u Tvornici kulture albumom godine, dok je pjesma riječkog benda Jonathan 'I Never Meant To Be There' nagrađena kao najbolja u 2018. godini.

U kategoriji novih izvođača nagradu je osvojio bend Rezerve, a grupa Chui dobila je dvije nagrade, za koncertnog i Jazz&Off izvođača godine. Grupa The Strange nagrađena je za Rock&Off izvođača godine, a u Pop&Off kategoriji pobjedu je odnio bend Detour.

Nagradu publike kao i onu za najboljeg reperskog izvođača osvojio je Vojko V (34), dok su u Elektro&Off kategoriji slavili Nipplepeople.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osnivač nezavisne izdavačke kuće 'Slušaj Najglasnije' Zdenko Franjić dobio je nagradu za životno djelo. Njegova izdavačka kuća izdala je prve albume grupa Majke, Overflow, Bambi Molestersa, Kojota, Goribora, a na dodjeli je istaknuto kako je Franjić nagrađen za 'neumorni rad na predstavljanju i održavanju hrvatskog undergrounda'.

Nagrađeni izvođači kratko su nastupili na dodjeli nagrada, Vojko V izveo je pjesmu 'Kako to', a svirali su i grupa Jonathan, Kandžija, The Strange, dvojac Nipplepeople, Chui, Rezerve, Detour, Kensington Lima i Ogenj, dok su na kraju večeri Let 3 i Vuco izveli pjesmu 'Golub Vaso'. Na dodjeli nezavisnih nagrada pojavio se i Joško Čagalj Jole (46) s kojim se publika oduševljeno slikala.

- Uvijek vrlo rado dođem na ovakve evente i podržati svoje kolege glazbenike. Kad je lijepo vrijeme samo se sjednem na motor, pa se vozim od eventa do eventa - našalio se Jole.