Dodijeljene su BAFTA nagrade! Evo tko su pobjednici večeri

Ceremonija dodjele nagradi BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti) održala se u Londonu 18. veljače, a nagradu za najbolji film odnio je 'Oppenheimer'.

Ovako su nagrade podijeljene:

Najbolji film proglašen je 'Oppenheimer', a najbolji dokumentarac je film '20 Day in Mariupol'. Nagradu je odnio i izvanredan britanski film 'The zone of interest'.

Foto: HOLLIE ADAMS

Nagrada za najbolji animirani film otišla je 'The boy and the heron', a za najboljeg redatelja osvojio je Christopher Nolan. Emmi Stone uručena je nagrada za najbolju glumicu.

Foto: HOLLIE ADAMS

Osim nje, za najboljeg glumca dobio je i Cillian Murphy, a za najbolju sporednu glumicu Da'Vine Joy Randolph.

Foto: HOLLIE ADAMS

Najbolji sporedni glumac proglašen je Robert Downey Jr.

Za najbolju montažu osvojio je film 'Oppenheimer', kao i za najbolju glazbenu temu. U skupini za najbolju produkciju osvojio je film 'Poor Things', kao i za najbolji kostim i šminku. Za najbolji zvuk dobio je film 'The zone of interest'.