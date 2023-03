Ovo su nominacije za BAFTA-u: BBC vodi sa čak 81 nominacijom

BBC-jevi 'This is Going to Hurt' i 'The Responder' prednjače na dodjeli 'BAFTA Television Awards' i 'BAFTA Television Craft Awards' 2023. sa po šest nominacija.

Apple TV+ 'Bad Sisters' i 'Slow Horses', Netflixov 'The Crown' i BBC-jev 'The English' dobili su po pet nominacija, dok je BBC-jev 'Am I Being Unreasonable?' i 'Somewhere Boy', 'Big Boys' Channela 4 i 'Top Boy' s Netflixa dobivaju po četiri nominacije.

Ukupno gledajući, BBC vodi s 81 nominacijom, a slijede ga Channel 4 s 33, Netflix s 24, ITV s 19, Apple TV+ s 15, Sky s 14 i Disney+ s osam. Jane Millichip, izvršna direktorica BAFTA-e čestitala je svim nominiranima.

Foto: Supplied by LMK / IPA

- Velike čestitke našim nominiranima. Danas je rekordan broj prijava na televiziji rezultirao sa 128 nominacija, demonstrirajući fanstastičnu snagu i dubinu u programiranju i talentu u 2022. godini - prenosi Variety.

Sara Putt, zamjenica predsjednice BAFTA-e i predsjednica televizijskog odbora BAFTA-e govorila je o tome kako BAFTA potiče na umijeće i kreativnost.

- Naše nagrade potiču javnost da govori o sjajnoj televiziji te o umijeću i kreativnosti koji ulaze u stvaranje programa televizije. Produkcijske kuće dale su nam aktualne i autentične priče koje su odjeknule među britanskom publikom od žestokih programa bez scenarija do narativa koje vode snažne žene. Drago mi je vidjeti da su intervencije koje smo poduzeli kako bismo poboljšali zastupljenost žena u redateljskim i zabavnim kategorijama dale pozitivne rezultate. Ove nominacije odražavaju neke od onih promjena koje vidimo danas, a koje ćemo vidjeti i u budućnosti. Sheme za talente BAFTA Elevate i BAFTA Breakthrough također su podržale brojne kandidate koji su prvi put nominirani u različitim kategorijama - pa ako niste vidjeli neke od ovih nominiranih programa, pogledajte ih - rekla je za Variety.

