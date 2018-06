'Dok ne zaradim prvih milijun dolara, vozit ću se tramvajem'

Jedan od najvećih hitova s kultnog prvijenca Psihomodo Popa bila je upravo pjesma “Kad sam imao 16”, a frontmen Davor Gobac (54) otkrio je što je radio u tim godinama.

- Ludo sam se zabavljao i išao u školu, ne’š vjerovat! Bio sam spretan učenik. Čak mislim da sam na kraju i maturirao s odličnim. Mama mi je natipkala maturalnu radnju na pisaćoj mašini, a dečki iz modelarskoga kluba nacrtali su mi tehničke slike – umire od smijeha dok prepričava školske dogodovštine.

- Nekak’ sam znao da se neću s tim baviti. Znal’ sam da moram završiti neku srednju školu, ak’ niš drugo, onda zbog roditelja – nastavlja neprestano ističući koliko voli scenu i da je dobro što je svoju strast otkrio u ranim godinama.

Foto: Arhiva Psihomodo pop

- Ja sam rođen za scenu. Mene pukne neki čudan trip kad se popnem na binu. Znaš kak veli Keith Richards novinaru kad ga ovaj pita: ‘A kaj vi napravite prvo kad se popnete na binu’. Veli on: ‘Probudim se!’. Bome, vrlo precizan opis onog šta ti se dogodi – kaže Gobac, koji već 35 godina neprekidno skače na pozornici i još ne osjeća posljedice.

Svoju liniju održava svakodnevno vježbajući u teretani jer, kaže, ne možeš svirati rock’n’roll i “krepati” nakon druge pjesme. Međutim, nikad nije zažalio što je upravo odabrao ovaj put.

- Da sam radio neki osmosatni posao i živio ordinarni život, mislim da bih imao puno gore posljedice - govori Gobac. Iako ima kredibilitet, ne izigrava rock zvijezdu nego redovito putuje javnim prijevozom, a baš nikad nije imao neugodna iskustva.

- Ja se vozim svakak’ jer ne vozim auto pa me to uopće ne je*e, ali kad zaradim prvih milijun dolara, onda ću se voziti samo taksijem. - kaže Gobac dok frajerski puši elektronsku cigaretu i pije cijeđeni narančin sok u majici Ramonesa.

Foto: Arhiva Psihomodo pop

Na pitanja što poslije Psihomodo Popa i postoji li neko polje na kojem se još nije ostvario, ispali kao iz topa: - Groblje! Tamo se neću ni ostvariti – odgovara u svom karakterističnom zafrkantskom stilu.

Iako nije završio umjetničku školu, svima je poznat njegov slikarski talent.

Uvijek su pazili što će obući na snimanjima i koncertima, a o osebujnom stilu ‘govore’ i fotografije s početka karijere

- Kak’ je pokojni Glavan rekal, ja radim urbanu naivu. Kao, ovi crtaju pijetlove i krave, a ja crtam frižidere i Mikija Mausa. Sve kaj sam nacrtal’, nacrtal’ sam iz potrebe jer me to zabavlja. Ta moja remek-djela meni su dobra i ja drukčije ne znam, iako mogu reći da je bilo ljudi koji to ne kuže, koji su me pljuvali, ali koji su me i hvalili. Vidim da deca jako vole moje stvari - otkriva Gobac kako je u svom domu u Zaprešiću nedavno uredio i atelje, no da mu još nedostaje dovoljno vremena za slikanje.

Psihomodo Pop bio je u fazi snimanja novog albuma i priprema za Šalatu kada je sve iznenadila nagla smrt bubnjara Tigrana Kalebote.

- Pa čuj, taman smo snimili tri nove pjesme i onda se to dogodilo. Imamo puno demosa koji su ostali iza Tigrana koje ćemo sad s Tinom Ostrešom, našim novim bubnjarem, malo prolaziti. Vjerojatno će taj album biti vani 2019. - odgovara šturo i oprezno.

Foto: Arhiva Psihomodo pop

Takav je i kada govori o svom dugogodišnjem braku s baletnom solisticom, koreografkinjom i plesnom pedagoginjom Deanom.

- Stvar je u tome da smo zajedno. Nemam pojma, ne volim odgovarati na pitanja o braku - nastavlja kako nema neke posebne tajne uspjeha njihova dugogodišnjeg braka, dok o sinu Viliju, studentu treće godine Akademije dramskih umjetnosti, ima samo riječi hvale. Iako ne prati novu rock scenu, kaže da Vilijev bend Donkey Hot ima velik potencijal.

Jedna od luđih situacija u karijeri koju će uvijek pamtiti bila je upravo na povijesnom prosvjedu protiv gašenja Radija 101. Gobac je negdje zaružio i bend ga nije mogao pronaći, iako su trebali nastupati u Domu sportova. Kad su ga konačno pronašli, Gobac se skinuo do gola i ostala mu je samo marama oko vrata dok je u dvorani bilo 10.000 ljudi. Unatoč svemu Gobac bi sve ponovio.