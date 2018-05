Gobac priprema spektakl: 'Ja sam Mick Jagger iz Zaprešića'

Kultni hrvatski rock bend Psihomodo Pop povodom 35 godina postojanja imat će koncert 2. lipnja na zagrebačkoj Šalati. Glavni vokal, Davor Gobac (54) za tjedni prilog 'Studio' otkrio je što publika može očekivati.

- Šalata je gradsko mjesto usred Zagreba i uvijek mi je bila draga lokacija za sviranje, pogotovo jer volim svirati na otvorenom. Nije ni velika ni mala, taman za prezentaciju Benda. Tigran nam je otišao. Imamo novog bubnjara Tina, a imat ćemo još i brass liniju i Napalm djevice. Bit će to show - rekao je Gobac za tjedni prilog 'Studio' i najavio kako će svirati vjerojatno 30 pjesama, jer toliko je godina prošlo od njihova prvog albuma 'Godina zmaja'.

Nakon što su pet godina snimali demo verzije, 1988. godine izlazi njihov prvi album nazvan 'Godina zmaja' koji je u kratkom roku postigao veliki uspjeh. Na nizozemskom rock festivalu 'Grote Prijs van Nederland' od 600 prijavljenih bendova ušli su u 20 najboljih. Na glazbenoj postavi MTV prikazana je engleska verzija njihovog najvećeg hita 'Ja volim samo sebe'. To je bio prvi video spot prikazan na MTV-u s područja bivše Jugoslavije.

- Zaradio sam neku prvu lovu kada smo počeli svirati i otišao sam u Amsterdam, koji sam oduvijek želio vidjeti jer su svi pričali o njemu. Dobili smo pozivnicu za festival, a od 600 prijavljenih bendova ušli smo u 20 najboljih. Mislim da smo bez lažne skromnosti bili najbolji bend. Imali smo manu što nismo iz Nizozemske, inače bismo sigurno pobijedili - prisjetio se Davor.

Gobac već godinama svakodnevno trenira, a u slobodno vrijeme kaže da čita knjige iz elektrotehnike, proučava filozofiju i kvantnu fiziku.

- Ja sam Mick Jagger iz Zaprešića. U mladosti nisam ništa vježbao, a zadnjih godina sam počeo. Kada smo već kod Micka Jaggera, pa taj vježba već 50 godina. Kao i Iggy Pop i svi ti moji idoli. Ne možeš inače raditi taj posao, trebaš dva i pol sata koncert 'oderati' - kazao je Davor koji u noćne klubove ne izlazi već 15 godina.

Psihomodo Pop objavio je dvije nove pjesme, a u arhivi ih imaju još nekoliko. Jedan singl su radili i sa Steveom Albinijem, a nakon 35 godina na sceni trebao bi izaći i dokumentarac o bendu.

- Već smo digitalizirali neke materijale s VHS kazete pa ćemo vjerojatno to i napraviti. Koncert na Šalati bio bi nekakav završni dio u dokumentarcu. S Gonzom smo o tome pričali. Nekako nam je on najprirodniji za to jer se znamo još od srednje škole i zbilja smo se družili s njim, pa zna naš razvojni put - zaključio je Gobac.