Dok on u Hrvatskoj makinalno troši, tvrtka mu gubi milijune

Dan Bilzerian inače je i kockar, a na njegovom stilu života zavide mu mnogi. No, slažu se kako ipak sve u čemu uživa ne može financirati pokerom te kako se cijelo vrijeme u biti hvali bogatstvom svojeg oca

<p>Multimilijunaš <strong>Dan Bilzerian </strong>(39) trenutačno je na odmoru u Hrvatskoj. Uživa sa svojim djevojkama na luksuznoj jahti. Dosad je posjetio Split, Dubrovnik i Hvar, a svojih sedam cura odveo je i na šetnju Nacionalnim parkom Krka. </p><p>Na društvenim mrežama neprestano objavljuje videe i fotografije i pokazuje luksuz u kojem uživa. No, <a href="https://www.forbes.com/sites/chrisroberts/2020/07/07/dan-bilzerians-company-lost-50-million-last-year-will-likely-fail-auditor/#13fd9b9c5d74" target="_blank">Forbes</a> piše kako njegova kompanija Ignite International Brands Ltd. ne posluje tako dobro. Dok se on 'razbacuje' novcem, kompanija je prema godišnjem financijskom izvješću Forbesa prošle godine izgubila 50 milijuna dolara (više od 333 milijuna kuna).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian došao u Hrvatsku</strong></p><p>Kompanija svoje proizvode navodno prodaje u Meksiku, Kanadi, Irskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Ignite prodaje proizvode d konoplje, vodu, votku i odjeću. Prošle godine kompanija je zarađivala na dva načina: prodajom dionica i zaduživanjem, a zatim je taj novac Bilzerian potrošio. U 2019. potrošio je 31,6 milijuna dolara (oko 210 milijuna kuna). Većina toga je otišlo na marketing, promociju, iznajmljivanje prostora te plaće.</p><p>Novac od kompanije između ostaloga je koristio kako bi si isplaćivao plaću i pokrivao putne troškove za druge kompanije koje posjeduje. </p><p>- Kompanija mora skupiti kapital kako bi mogla nastaviti proizvodnju i širenje na tržištu, na što bi mogli utjecati nesigurni uvjeti tržišta, uključujući one nastale zbog pandemije korona virusa - naveo je upravni odbor Ignitea. </p><p>Forbes navodi da im je budžet za marketing i promociju bio 16,4 milijuna dolara, što je više nego dvostruko više od onog što su zaradili prodajom (oko sedam milijuna dolara). </p><p>Dan Bilzerian inače je i kockar, a na njegovom stilu života zavide mu mnogi. No, slažu se kako ipak sve u čemu uživa ne može financirati pokerom te kako se cijelo vrijeme u biti hvali bogatstvom svojeg oca koji je nekada bio jedna od najvećih 'faca' na Wall Streetu.</p><p> </p>