'Dok se nije slikao sa zadnjim fanom, Magic se nije maknuo'

Najprije je viđen u Skradinu, a onda je obišao i Nacionalni park Krka. Ondje je bio nešto više od sat vremena, a kao i dosad, potvrdno je odgovorio na svaku molbu za fotografiranje s njim

<p><strong>Magic Johnson</strong> (60) već gotovo tjedan dana uživa na ljetovanju u Hrvatskoj sa svojim najmilijima, a u petak je sa gliserom uplovio u Skradin od kuda je krenuo prema Nacionalnom parku Krka.</p><p>Ondje su ga 'ulovili' fotoreporteri Pixsella, koje smo upitali kakav je dojam na njih ostavio legendarni košarkaš. </p><p>- Ma nevjerojatno je koliko je susretljiv, normalan i on i članovi posade. Mahao je kad je vidio da ga slikam, nije se bunio. S klincima se zezao, ima dobru ekipu sa sobom. Ovo je super reklama za Hrvatsku, kamo sreće da su svi takvi - ispričao nam je <strong>Duško Jaramaz </strong>koji je na košarkaša naletio u Skradinu. </p><p>Dok se sa zadnjim obožavateljem nije uslikao, Johnson se nije micao. Nisu mu smetali, opušteno je on to sve odrađivao. U Nacionalni park Krka Johnson je došao jednako dobro raspoložen. </p><p>- Nije ni ušao, a već je deset ljudi čekalo u redu za sliku. I opet ista priča. Nikoga nije odbio. Počela je padati kiša pa se sakrio u kafić nakratko - kaže nam fotoreporter<strong> Hrvoje Jelavić</strong>. U ljepotama Krke uživao je oko sat vremena. </p>