Pjevačica Severina Kojić (49) i njezin suprug Igor Kojić (33) posljednji put su viđeni zajedno u javnosti u veljači prošle godine. Od početka srpnja se više ne prate na Instagramu, a Igor je sa svog profila obrisao sve njihove zajedničke fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

S obzirom da su se njihovi putevi 'razdvojili' na društvenim mrežama, krenule su glasine da se pjevačica i bivši golman razvode. Međutim, sud nam je 5. srpnja potvrdio da nisu podnijeli zahtjev za razvodom.

Također, u posljednje vrijeme Kojići se kreću po različitim gradovima i destinacijama, a Severina je nakon posjete Splitu otputovala na Brač zbog nadolazećeg nastupa.

U Bolu na Braču pjevačica je snimila svoju sjenu dok je zavodljivo plesala uz brazilske ritmove. Objavila je video na društvenim mrežama i poslala poljupce i pozdrave svojim obožavateljima.

Za to vrijeme, Igor se na svom Instagram profilu javio iz Mostara, gdje se od četvrtka zabavlja s prijateljima. Na svojoj najnovijoj fotografiji Kojić je pozirao nasmiješen, u društvu bjegunca Z.M.

- Ima ljudi, mada su rijetki, kojima ni bol ni misao ni nepravda ne unište vedrinu i jednostavnost. Ljudi koji vole nogomet dijele se na one koji vole Zdravka Mamića i na one koje mu se dive i sve se to zove ljubav. Svi ljudi posjeduju karizmu, samo oni koji konce svoje duše vezuju za nebo svoju karizmu mogu prenijeti i na druge ljude. Mi nismo veliki narod al smo narod velikog srca. Srbija ima Dragana Džajića, Hrvatska ima Zdravka Mamića - napisao je Kojić u opisu fotografije, te dodao kako je Z.M. za njega veliki čovjek još većeg srca, te najveći dirigent i kompozitor hrvatskog nogometa u 21. vijeku, koji je svojim ulaganjem u nevidljivo učinio sve vidljivim.

- Neki ga nazivaju bjeguncem. Bjegunac sam prvi ja. Bjegunac je svaki čovjek koji traga za istinom, a najhrabriji bjegunac je onaj koji može i ima hrabrosti da izađe pred narod i da istinom brani tuđu laž. Kako kaže moj teča Neša, s velikim ljudima je najlakše razgovarati, a ja sam sa Zdravkom jučer imao najlakši razgovor - dodao je Igor, te otkrio kako je s bjeguncem razgovarao o životu, nogometu i Hercegovini, te da je od njega dobio puno savjeta i postao 'bogatiji čovjek'.

- Dragi Zdravko, ako te ćesar neće, Bosna te voli, Hercegovina još više, a Srbija te i voli i čeka jer nije pravo da pošteni ljudi ostaju pod sumnjom zato što su drugi hrđavi. Istina i pravda je ponekad spora ali dostižna i nalazi se na nebu, a samo hrabri i odabrani je pronađu i na zemlji. Sa željom da te jednog dana vidimo na punoj Marakani uz dobro poznatu pjesmu 'Ne može nam nitko ništa...', voli te tvoj prijatelj - poručio je Kojić bjeguncu Z.M.