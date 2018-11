Dok šiva haljine, Manuela sanja karijeru 'svatovke' Maje Šuput

Ovo je bilo nezaboravno iskustvo i žao mi je što ne idem dalje. Iz svega izvučem nešto dobro pa tako i od ovog ispadanja. Sprijateljila sam se s kandidatima koji su bili u showu i stalno se čujemo, rekla je Manuela Sabolić (19) iz Zagreba.

U subotu je nastupala u emisiji 'Zvijezde', i iako nije prošla dalje, ne planira odustati od svojih snova. Odabrala je pjesmu Danijele Martinović 'Što sam ja, što si ti', a od žirija je dobila komentare kako nije baš dobro otpjevala.

- Tada me to dirnulo, ali takve su riječi zapravo dobrodošle. To je samo jedan od načina kako da očvrsnem. I naravno, neću odustati od pjevanja - ispričala je Manuela koja je završila Školu za modu i dizajn.

Trenutačno radi u salonu gdje šiva i dizajnira vjenčanice, što je dodatno potiče da se u budućnosti bavi pjevanjem.

- Svadbe i pjevanje usko su povezani. Nema mi ljepšeg nego kad žena u salonu pronađe svoju savršenu vjenčanicu. Onu koju je godinama zamišljala i možda od djetinjstvo o njoj maštala. I sad sam joj ja donijela osmijeh na lice koji će biti još i veći na sam dan svadbe. Predivan osjećaj - rekla je.

Jednog bi dana voljela zapjevati s Majom Šuput (39) jer i ona obožava dobru zabavu. Kako kaže,vjeruje da bi to odrađivala fantastično, baš poput Maje.

- Pjevati sam počela još kad je bila mala djevojčica, a od roditelja sam dobila nevjerojatnu podršku. Mama mi i danas zna reći ako neki ton krivo otpjevam. Želi da takve sitnice popravim jer zna da mogu bolje iako nisam glazbeno školovana. Htjela sam upisati glazbenu školu, ali nisam svirala niti jedan instrument, što je bio uvjet za upis. Onda sam razmišljala o tome kako je moda zapravo usko povezana s glazbom pa sam odlučila ići u tom smjeru - prisjetila se.

Često zna nastupiti na krstitkama, svadbama i proslavama koje organizira netko iz njene obitelji jer, kako joj kažu bližnji, samo ona zna napraviti feštu za pamćenje. Glazbeni uzor joj je Ljiljana Nikolovska.

- Ona mi je uzor po svemu - vrsti glazbe, načinu pjevanja, fantastičnoj karijeri. Divna umjetnica - zaključila je Manuela.