Dok su se Ella i Charles borili na sudu, majka Danijela pobjegla u šumu: 'Pošteno su me satrali!'

Dok je Ella Dvornik (32) jučer bila na sudu, mama Danijela (56), za koju su mnogi komentirali da će se na društvenim mrežama, zauzeti za kćer, je jučer odlučila planinariti. Bila je na Vidovoj gori, a da je uživala u prirodi pohvalila se svojim pratiteljima.

Sasvim spontano, nakon kave, Danijela je bez velikog nagovaranja, otišla u šetnju šumom na otoku Braču.

- Šetnja kroz mrazom pokritom šumom , miris svježeg i prohladnog zraka koji smrzne, ali i pročisti nosnice... - napisala je Danijela i dodala kako je 'resetirala' um.

A jutros se uživo javila svojim pratiteljima podijelivši s njima jutarnju rutinu.

- Uhvati me 'nervoztitis' tjedan dana bez treninga. Ne znam kako ću izdržati mjesec dana na putu - kaže Danijela.

Otkrila je i svoj novogodišnji plan, a to je pohod na Highlander.

- Jučer sam bila malo na 'hiking' no to je 'pice of cake' u odnosu na Velebit. Spremam se za Highlander i nadam se doći do druge etape jer sam prvi puta stigla tek do prve - ispričala je Danijela.

Foto: Instagram/Ella Dvornik/screenshot

No naučila je veliku lekciju od zadnje avanture, pa istaknula:

- Gojzerice su me izludjele, još imam dva crna nokta, pošteno su me 'satrale'.

Podsjetimo, u ponedjeljak su se Ella Dvornik i Charles Pearce susreli prvi put na Općinskom sudu u Puli. Influencerica i kći pokojnog Dine Dvornika je došla prva u pratnji odvjetnika, a zatim je došao i Charles.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na sudu su se pojavili pet minuta prije 12 sati, a nakon 27 minuta su ga napustili. Niti Ella, niti Charles nisu htjeli ništa komentirati.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece - piše u dopisu sa suda.

Nakon suđenja u pratnji odvjetnika otišli su u nepoznatom smjeru.