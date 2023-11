Danijela Dvornik otkrila je svog idealnog muškarca: 'Zgodan!'

K vragu što si zgodan, rekla je Danijela Dvornik (56) glumcu Cillianu Murphyju (47). Podijelila je u srijedu snimku na kojoj on pojašnjava vlastitu definiciju seksepila.

- Mislim da je inteligencija sexy. Biti zabavan i smiješan, također je sexy - rekao je glumac.

Foto: Instagram/screenshot

Ovih dana vratila se svom biznisu, izradi suvenira. Kada se umori od obveza, opušta se uz glazbu i laganu večeru.

Skine sa sebe sve što je pritišće i baci se na pripremu salate od slanutka, kapara i tune. Sve začini peršinom, maslinovim uljem i limunom. Kako bi 'ugasila' žeđ, napuni si čašu rashlađenog vina i gušta.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

- U trenutku se katapultiraš u neki svoj svijet opuštenosti i zadovoljstva, zaboraviš da si danas bila u Splitu - poručila je pratiteljima prošlog tjedna držeći čašu u ruci.

Već neko vrijeme živi u Sutivanu na otoku Braču, gdje se preselila iz užurbanog Zagreba.

- Ideja o preseljenju u Sutivan postojala je odavno, još otkad sam tu s Dinom dolazila. Uvijek smo govorili da ćemo doći tu živjeti jedan dan - rekla je ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Instagram

Život na Braču joj godi.

- Puno sam aktivnija ovdje, idemo na kave, u polje, meni to paše. U Zagrebu je vani zima, ne da ti se nigdje, a ako i odeš, to je cjelodnevni izlet. Puno rjeđe viđaš ljude, jer je sve daleko i vidiš se kad ljudi imaju vremena. Stvarno trebaš organizirati izlazak tamo. Tako da mi je to sve već postalo naporno - dodala je Danijela.