Doktorica Petra i Dario ponovno se druže: Sve je već dogovoreno i bit ću mu kuma na vjenčanju...

Doktorica Petra Meštrić javnosti je najpoznatija iz showa 'Brak na prvu', a tamo je u eksperimentu bila spojena s Darijem Crnkovićem. Gledatelji su za par često govorili da su čista suprotnost, a Petra je sada otkrila u kakvom je odnosu sa Darijem.

- Dario i ja smo prijatelji, kao što možete vidjeti, družimo se i redovito čujemo. Već smo se dogovorili da ću mu ja biti kuma kad se bude ženio - napisala je Petra na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

U showu su vrlo brzo shvatili kako nisu jedno za drugo, a njih odnos obilježilo je puno uspona i padova. Često su se i svađali.

- Prijatelji smo. Tijekom i nakon emitiranja jako puno smo razgovarali, analizirali situacije i zaključili da smo mogli i drukčije. Tako je kako je. Oboje smo puno toga naučili i jedno od drugoga kao i u cijelom eksperimentu od stručnjaka koji su nas vodili - otkrila je svojedobno.

U nekoliko navrata Dario je vrijeđao Petru, a gledatelji ispred malih ekrana su mu to jako zamjerili.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - priznala je doktorica.