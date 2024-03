Doktorica Petra o mršavljenju i ljubavnom životu: 'Postigla sam sve svoje ciljeve, zaljubila se...'

Doktorica Petra Meštrić osvojila je srca publike u prethodnoj sezoni emisije 'Brak na prvu', a od tada je na svojim društvenim mrežama bila vrlo otvorena o svom gubitku kilograma. Sada je za RTL otkrila da trenutno ima 58 kilograma, i ispričala kako se osjeća sada, kada je ostvarila svoj cilj.

- Prije dvije godine odlučila sam da želim smršavjeti. Točnije, nakon snimanja showa sam to nekako odlučila. Tada mi se sve u životu posložilo i bilo je vrijeme da poradim i na tjelesnoj težini, točnije da izgubim to što sam smatrala da je višak. U vrijeme snimanja ja sam bila u svojoj najdebljoj fazi, imala sam 74 kilograma - započela je Petra pa dodala:

- Samim time što sam i pacijentima govorila čujte ovo vam nije zdravo, ovo vam nije dobro', nekako bi se osjećala licemjerno da sada i sama ne radim na prehrani zdravom životu, a to propagiram. Recimo da sam prije nekih dva tjedna uspjela doći ispod 60 kilograma. Nije mi to bio nekakav cilj zadan u glavi, nego se dogodilo spontano, da jedem nešto zdravije i da treniram, jedno s drugim dovelo je do toga da trenutno imam 58 kilograma - kazala je.

Otkrila je i kako je to postigla.

- Najefikasnije mi se zapravo pokazalo redoviti trening u teretani dva do tri puta tjedno s privatnim trenerom. Plus još kada uhvatim vremena, odem malo trčati i šetati po traci i naravno, pazim na prehranu. Izbjegavam sve vrste ugljikohidrata, koliko mogu, naravno. Kada sam u nekom restoranu onda si dozvolim i tjesteninu i svašta što inače ne bih pojela. Kada sama, ili kupujem ili pripremam obrok, onda se trudim da to bude neki izvor proteina, riba ili meso, sir, u kombinaciji sa salatom - objasila je Petra.

A također je otkrila da ima novosti i na ljubavnom planu.

- Sretno sam zaljubljena - rekla je, no detalje još nije otkrila.