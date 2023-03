Doktorica Petra o odnosu s Darijem: 'Bila sam ukočena jer sam se bojala njegove reakcije'

Nije mi žao što sam se upustila u ovu avanturu. O sebi sam saznala da me ipak moguće izbaciti iz takta i naljutiti, iako sam uvijek smatrala da je to jako teško, rekla nam je Petra Meštrić iz showa 'Brak na prvu'. U sociološkom eksperimentu su je stručnjaci spojili s Darijem Crnkovićem. Činilo se da bi mogli ostvariti romantičnu vezu, ali to se nije dogodilo jer su, tvrdi Petra, previše različiti.