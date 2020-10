Dokumentarac o Runjiću: Stižu do sad neobjavljene fotografije i detalji iz njegova života...

O životu Zdenka Runjića u filmu govore njegove kćeri Ana Runjić i Ivana Runjić, bivša supruga i dugogodišnja glazbena urednica na Hrvatskom radiju, Marija Runjić, zatim Meri Cetinić, Tonči Huljić i Goran Karan

<p>Trenutak u kojem <strong>Oliver Dragojević </strong>uručuje Porina za životno djelo <strong>Zdenku Runjiću</strong>, jedan je od ljepših trenutaka u hrvatskoj glazbi. Oliverovo poštovanje, Runjićevo obećanje da će biti još pjesama, a zatim cijela hrvatska glazbena scena zajedno na pozornici. Svi pjevaju Runjićevu legendarnu 'Skalinadu', a Skalinada nije jedina legendarna, dapače. Zdenko Runjić jedan je od rijetkih kojima je pošlo za rukom napisati toliko hitova. Zapravo, kao da ih nije pisao već su samo izlazile iz njega melodije bez kojih danas ne možemo zamisliti hrvatsku glazbu, ali ni neke od ključnih trenutaka vlastitih života.</p><p>S jedne strane diploma Elektrotehničkog fakulteta, a s druge strane festivali, pjesme, nagrade, skladbe i stihovi. Veliki skladatelj, čovjek koji je znao uglazbiti sve ljudske emocije, zabilježiti svako sjećanje u note i riječi; čovjek je o kojem je snimljen dokumentarni film u sklopu serijala 'A Porina dobiva...'. Film će se prikazati ovu nedjelju, 25. listopada u 20:10 h na Prvom programu HTV-a.</p><p>O životu Zdenka Runjića u filmu govore njegove kćeri<strong> Ana Runjić</strong> i <strong>Ivana Runjić</strong>, bivša supruga i dugogodišnja glazbena urednica na Hrvatskom radiju,<strong> Marija Runjić</strong>, zatim <strong>Meri Cetinić</strong>, <strong>Tonči Huljić </strong>i <strong>Goran Karan</strong>. Kćer Ivana otkrila je kako je u osnovnoj školi iz glazbenog imao dvojku, a Goran Karan kako ga je Tonči Huljić doveo kod Runjića na vikendicu kad je odlučio započeti solo karijeru.</p><p>Tijekom dokumentarca gledatelji će vidjeti puno do sad neobjavljenih fotografija i čuti detalje iz Runjićevog života koje o njemu otkrivaju njegovi najbliži članovi obitelji i prijatelji. Malo je reći da je Zdenko Runjić bio nadaren, a sasvim prikladno reći da je bio genije s obzirom na lakoću kojom je slagao note i stihove i lakoću kojom je stvarao – hitove.</p><p>U serijalu 'A Porina dobiva...' ukupno je 12 dokumentarnih filmova. Ljudi čiji su životi i uspjesi dio hrvatske glazbene povijesti 'ispričani' su kroz bezbroj detalja i uspomena koje su podijelili njihovi kolege, suradnici i prijatelji. Do sada su prikazani filmovi o <strong>Vici Vukovu</strong>, <strong>Miljenku Prohaski</strong>, <strong>Dinu Dvorniku</strong>, <strong>Dunji Vejzović</strong> i sada je na redu onaj o Zdenku Runjiću. A ovo su umjetnici i ansambli čije su životne priče još ispričane i koje nas tek čekaju, a koji su dobili Porina od 1994. do 2000. godine: <strong>Arsen Dedić</strong>,<strong> Boško Petrović</strong>, <strong>Đorđe Novković</strong>,<strong> Ivo Robić</strong>, Kvartet 4M, Oliver Dragojević i <strong>Ruža Pospiš Baldani</strong>.</p><p>Autorski tim serijala dokumentarnih filmova 'A Porina dobiva...' čine scenarist i redatelj <strong>Toni Volarić</strong>, snimatelji <strong>Vjeran Hrpka</strong> i <strong>Domagoj Lozina</strong>, tonski snimatelj <strong>Silvio Mojaš</strong> i montažer <strong>Augustin Tino Bilandžić</strong>. Producent je <strong>Davor Drezga </strong>(Unison Pro d.o.o.), urednica <strong>Lejdi Oreb</strong> (HTV). Uvodnu špicu napravio je <strong>Goran Kurjak</strong>, a glazbu špice, poznatu temu svih dodjela glazbene nagrade Porin, potpisuje cijenjeni hrvatski skladatelj, dirigent i aranžer <strong>Alfi Kabiljo</strong>.</p>