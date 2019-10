Karan o Runjiću: 'Proslavio me, dao mi ime i prezime u karijeri'

Nije bitno je to zbog atmosfere stana u kojem je u Splitu živio Ivo Tijardović, zbog klapa u Đardinu, gitare i mandolinskog orkestra ili San Rema... neponovljivom i nenadmašnom Zdenku Runjiću bilo je suđeno da postane neponovljiv i nenadmašan. Njegove fascinacije glazbom traju od najranijeg djetinjstva, ali stvaranje te iste glazbe, kako je i sam svojedobno rekao, nije bio poriv. On je odlučio biti kompozitor i sva sreća da jest.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

U više od 40 godina stvaralaštva iza sebe ostavio više od 800 pjesama koje Dalmaciju, u zvučnom smislu, učinio prepoznatljivom. Ove godine, 26. listopada, Runjić bi proslavio 77. rođendan, a 27. listopada, bit će 15 godina otkako je preminuo u 62. godini života.

- Zdenku Runjiću sam za cijeli život jako zahvalan jer mi je on, glazbeno kazano, u solo karijeri dao ime i prezime. Njegove su mi pjesme uvijek bile drage i prije suradnje i bez onih koje je meni dao pjevati... 'Romanca', 'Picaferaj', 'Pismo ćali', 'Galeb i ja', 'Magdalena', puno toga što je napisao sam i slušao i volio. Zadnjih šest godina njegova stvaralaštva i života radio sam s njim i to je za mene bio dar s nebesa. On je bio jasan čovjek, znao je reći i hoću i neću, ali svojim suradnicima je uvijek davao mogućnost izbora. Ako se ti, kao izvođač, nisi mogao povezati sa pjesmom, nisi je mogao ni kvalitetno i iskreno donijeti. Imao aam čast da mi je povjerio zaista velik broj divnih pjesama - Prozor s đardina', 'Vagabundo', 'Lipa s lipa', 'Ostani'... Tim sjajnim kompozicijama je zauvijek obilježio moje formativne godine – rekao nam je Goran Karan (55) za Runjića koji je i prije tehnološkog napretka, ali i kasnije, prvi miks uvijek poslušao preko telefona jer bi se kroz to najmanje kvalitetno slušanje odmah znao je li pjevač dobro iznio pjesmu.

Foto: Drazen Breitenfeld/HaloPix/PIXSELL

- Šjor Zdenko je bio vrhunski talentiran i imao je izvrsne radne navike, odličnu ekipu suradnika, a i bio je i vrlo duhovit čovjek. U jednoj prilici je šjor Zdenko imao melodiju za koju je trebao stihove, a ponuđeni nisu mu bili po guštu. Ja sam mislio da su u redu, pa sam rekao: 'Ma šjor Zdenko, dobri su stihovi'. Zdenko je zastao, pogledao me ozbiljno ispod onih gustih obrva i rekao: 'Znaš li ti šta je dobar tekst? E, dobar tekst je kad mi pokojni Pop (Momčilo Popadić) donese pismu s početnim stihovima 'Rekli su mi najgore o tebi...' To ti je to. To su bili njegovi visoki standardi... Zato sam od Šjor Zdenka sam naučio jako puno i o glazbi i o poslu i o životu – rekao nam je Karan. Goran Karan samo je jedan od niza glazbenika koji su imali priliku surađivati s njim.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Tereza Kesovija (81), Mišo Kovač (78), Josipa Lisac (69), Ibrica Jusić (74), Meri Cetinić (66), Doris Dragović (58), Jasna Zlokić (64) čine pledaju velikih imena koji su iznijeli njegove skladbe, no najviše od svih, njih oko 200, publici je donio Oliver Dragojević, čovjek s čijom je prvom izvedbom Runjić zapravo bio - razočaran.