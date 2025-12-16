Dokumentarci, serije ili kviz? Evo što gledati na TV-u večeras

Večeras vas pred malim ekranima očekuje prava poslastica – od napetih serija i dokumentaraca do filmskih blockbustera! Provjerite što nude najvažniji domaći kanali u udarnom večernjem terminu i izaberite svoje favorite.

HRT 1



HRT 1 vas vodi na uzbudljivo dokumentarno putovanje s dvije domaće produkcije, a večer završava aktualnim "Otvorenim" i pregledom kulturnih vijesti. Ne propustite:



18:08 Potjera

20:15 Brže ne može (dokumentarna serija)

20:50 Planine: Mario Petreković (dokumentarna serija)

22:22 Otvoreno

HRT 2



Na HRT 2 večer je u znaku sporta i filma – ljubitelji zimskih sportova uživat će u prijenosima Svjetskog kupa u skijanju, a potom slijedi inspirativni film "Mladi Mesija".



18:46 Glas domovine

20:40 Skijanje, Svjetski kup: Courchevel – 2. vožnja

21:49 Mladi Mesija (film)

Foto: Michael Madrid/REUTERS

RTL



RTL donosi omiljene domaće serije i reality show, a kasnije navečer očekuje vas akcijski film za ljubitelje napetosti:



19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Ljubav je na selu

23:20 Otporan na metke (akcijski film)

NOVA TV



NOVA TV u prime timeu prikazuje nastavak popularne dramske serije, a kulinarski show "Masterchef" uvijek donosi uzbuđenja i natjecateljski duh:



19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:30 Masterchef

23:40 Koji je tvoj broj? (komedija)

RTL 2



RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija i humorističnih klasika:



18:10 Dr. House

19:00 Dr. House

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV



Doma TV nudi pregršt uzbudljivih serija s tematikom zločina i akcije – od "Navy CIS" do "Škorpiona" i "Rookieja":



18:05 Zaboravljeni slučaj

18:55 Navy CIS

20:45 Rookie

21:30 Škorpion

Foto: Raymond Liu





Filmski hitovi večeri (izbor najboljih s filmskih kanala):



- "Svjetski rat Z" (Star Movies, 20:00) – Brad Pitt u borbi protiv globalne zombi apokalipse, akcijski blockbuster koji će vas držati prikovanima za ekran.

- "Pogled s neba" (Star Movies, 22:25) – napeti ratni triler s Helen Mirren i Aaronom Paulom o moralnim dilemama suvremenog ratovanja.

- "Colossal" (CineStar A&T, 11:50, repriza tijekom večeri) – originalni spoj drame i fantastike s Anne Hathaway u ulozi žene čiji se život isprepliće s pojavom čudovišta u Seulu.

- "Karate Kid" (Viasat Kino Balkan, 10:55, repriza tijekom večeri) – obiteljski klasik o snazi volje i učenju borilačkih vještina, s Jackiejem Chanom i Jadenom Smithom.

- "Majstori iluzije" (CineStar Fantasy, 12:10, repriza tijekom večeri) – spektakularni triler o četvorici mađioničara koji izvode nemoguće pljačke.

- "Knjiški moljac" (CineStar Prem. 2, 9:45, repriza tijekom večeri) – topla i duhovita priča o djevojčici koja traži mitološku zvijer i ponovno otkriva obitelj.



Bez obzira jeste li fan kriminalističkih serija, dokumentaraca, reality showa ili vrhunskih filmskih hitova, večeras vas na domaćim i filmskim kanalima čeka bogat izbor za svaki ukus. Uživajte u večernjem TV programu!