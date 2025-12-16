Obavijesti

TV PROGRAM

Dokumentarci, serije ili kviz? Evo što gledati na TV-u večeras

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Dokumentarci, serije ili kviz? Evo što gledati na TV-u večeras
2
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Donosimo pregled najvažnijih večernjih TV sadržaja na glavnim domaćim kanalima te preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima. Saznajte što gledati večeras!

Večeras vas pred malim ekranima očekuje prava poslastica – od napetih serija i dokumentaraca do filmskih blockbustera! Provjerite što nude najvažniji domaći kanali u udarnom večernjem terminu i izaberite svoje favorite.

HRT 1

HRT 1 vas vodi na uzbudljivo dokumentarno putovanje s dvije domaće produkcije, a večer završava aktualnim "Otvorenim" i pregledom kulturnih vijesti. Ne propustite:


18:08 Potjera
20:15 Brže ne može (dokumentarna serija)
20:50 Planine: Mario Petreković (dokumentarna serija)
22:22 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku sporta i filma – ljubitelji zimskih sportova uživat će u prijenosima Svjetskog kupa u skijanju, a potom slijedi inspirativni film "Mladi Mesija".


18:46 Glas domovine
20:40 Skijanje, Svjetski kup: Courchevel – 2. vožnja
21:49 Mladi Mesija (film)

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

RTL

RTL donosi omiljene domaće serije i reality show, a kasnije navečer očekuje vas akcijski film za ljubitelje napetosti:


19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
23:20 Otporan na metke (akcijski film)

NOVA TV

NOVA TV u prime timeu prikazuje nastavak popularne dramske serije, a kulinarski show "Masterchef" uvijek donosi uzbuđenja i natjecateljski duh:


19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 U dobru i zlu
21:30 Masterchef
23:40 Koji je tvoj broj? (komedija)

Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak? Jakov šokiran Ivičinom tajnom

RTL 2

RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija i humorističnih klasika:


18:10 Dr. House
19:00 Dr. House
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi pregršt uzbudljivih serija s tematikom zločina i akcije – od "Navy CIS" do "Škorpiona" i "Rookieja":


18:05 Zaboravljeni slučaj
18:55 Navy CIS
20:45 Rookie
21:30 Škorpion

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu



Filmski hitovi večeri (izbor najboljih s filmskih kanala):

- "Svjetski rat Z" (Star Movies, 20:00) – Brad Pitt u borbi protiv globalne zombi apokalipse, akcijski blockbuster koji će vas držati prikovanima za ekran.
- "Pogled s neba" (Star Movies, 22:25) – napeti ratni triler s Helen Mirren i Aaronom Paulom o moralnim dilemama suvremenog ratovanja.
- "Colossal" (CineStar A&T, 11:50, repriza tijekom večeri) – originalni spoj drame i fantastike s Anne Hathaway u ulozi žene čiji se život isprepliće s pojavom čudovišta u Seulu.
- "Karate Kid" (Viasat Kino Balkan, 10:55, repriza tijekom večeri) – obiteljski klasik o snazi volje i učenju borilačkih vještina, s Jackiejem Chanom i Jadenom Smithom.
- "Majstori iluzije" (CineStar Fantasy, 12:10, repriza tijekom večeri) – spektakularni triler o četvorici mađioničara koji izvode nemoguće pljačke.
- "Knjiški moljac" (CineStar Prem. 2, 9:45, repriza tijekom večeri) – topla i duhovita priča o djevojčici koja traži mitološku zvijer i ponovno otkriva obitelj.

Bez obzira jeste li fan kriminalističkih serija, dokumentaraca, reality showa ili vrhunskih filmskih hitova, večeras vas na domaćim i filmskim kanalima čeka bogat izbor za svaki ukus. Uživajte u večernjem TV programu!

OSTALO

