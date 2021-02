Toliko sam tužna što je Đole otišao da je to nešto strašno. Rekla bih da me on vratio u život, kaže nam odgojiteljica u vrtiću Gordana Mušura (61) iz Splita.

O njoj smo pisali prije deset godina. Imala je dva jaka moždana udara, nakon čega je sve zaboravila. Djecu, supruga, nije znala ni govoriti ni čitati ni pisati. Kad je pročitala stihove Balaševićeve pjesme “Prva ljubav”, počelo joj se vraćati pamćenje. U prosincu 2010. godine u Splitu je glazbenik imao koncert. U nagradnoj igri dijelile su se karte, kao i druženje s legendarnim glazbenikom.

Upoznala Đoleta nakon koncerta

- Još nisam znala ni govoriti ni pisati. Pismo je pisala moja prijateljica. O tome što mi je njegova pjesma značila. Pokušavala sam ispričati sve čega sam se dotad sjetila - kaže Gordana, koja je osvojila kartu i upoznavanje s Balaševićem.

- Bila sam toliko sretna, ali bilo mi je teško jer nisam bila osoba koja sam trebala biti. Moždani udar koji sam imala bio je toliko jak da se promijenila kompletna kemija u mozgu. To nisam bila ja - kaže Gordana.

Na koncert je otišla sa suprugom. Bila je toliko sretna da je cijelo vrijeme plakala.

- Plakala sam zbog sebe i svoje situacije. Emocije su mi bile pomiješane - prisjeća se Gordana. Sutradan je bilo upoznavanje s Balaševićem.

- Pripremila sam mu jedan pravi dalmatinski poklon, dasku iz mora na kojoj su bile nacrtane kuće i Split. Sa mnom je na upoznavanju bio i moj sin, koji sad ima 30 godina. Đole i ja smo se izljubili i ispričali. On je pročitao članak iz novina o meni i mojem zdravlju. Znao je da sam bolesna i da sam zato tu. Poklonio mi je scenarij svog filma ‘Kao rani mraz’, koji smo kasnije pogledali u sali. U scenariju je bila i posveta meni - rasplakala se Gordana prisjećajući se tog trenutka.

- Sad razmišljam, ja koja nisam trebala umrijeti, iako je izgledalo da hoću. I onda on umre, strašno. Ne znam što bih rekla. Te njegove pjesme i sve što me vezalo uz njega guralo me dalje - kaže nam Gordana.

Nakon svega vratila se na posao, nakon osam mjeseci rada s logopedicom uspjela je ponovno naučiti govoriti, čitati i pisati.

- S druge strane, neke stvari mi se nisu vratile. Govorila sam francuski i engleski. Danas ih ne znam. Knjige koje sam voljela čitati, ne znam ni pisca ni što sam pročitala. No Đoline pjesme znam - zaključila je.