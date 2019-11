Doležal: 'Htjela sam si povećati grudi, drago mi je što nisam...'

Pjevačica Sanja Doležal (56) otkrila je za srpske medije kako se nikad nije podvrgnula estetskoj kirurgiji te je šokirana kad čuje da roditelji kćerima za 18. rođendan poklanjaju silikone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sad imam 56 godina, a kad sam imala 20 estetske operacije nisu bile dostupne. Danas da imam 20 godina, tko zna. Uvijek sam patila što imam male grudi, tako da možda bih otišla i sredila to. Danas sam zadovoljna što u ovim godinama nisam ništa radila jer sad mi više ne treba. Onda kad mi je trebalo, to je bila tabu-tema. Danas se mnogi hvale time, to je postalo trend - rekla je Sanja.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Pjevačica je rekla kako smatra da osobe koje se bave javnim poslom moraju paziti što govore i kako izgledaju. Mnogima su one uzor, a djeca su osjetljiva. Danas je prevladala ta moda i mnogo se polaže na izgled - na ljusku, a manje na sadržaj. Samim tim šalje se poruka mladima koji još uvijek nisu toliko izgrađene osobe da je važnije ono što imaš na sebi nego u sebi.

- Kao majka djevojke od 23 godine mogu reći da me to dosta brine. Nije lako odrastati kada vidiš svoje uzore isfotošopirane i izoperirane kao Barbike, a kad se pogledaju u ogledalo, nitko nije savršen. Danas, u eri Photoshopa, djeci bi trebalo reći da je prava istina drugačija - ispričala je i dodala kako ju žalosti kad vidi da mlade cure to rade. Kaže kako su ona i suprug uvijek prvenstveno ulagali u djecu i njihovo znanje, jer su ih učili kako im to nitko nikada ne može odustati.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Najprepoznatljivije lice Novih fosila također se osvrnula na karijeru. Priznaje kako nije vjerovala da će dočekati pet desetljeća postojanja benda kad im se pridružila.

- Imala sam oko dvadeset godina, taman sam upisala fakultet i moji roditelji su bili protiv, kao i svi roditelji koji ne žele da djeca završe u tim nesigurnim vodama -rekla je pjevačica.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: