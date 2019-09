Doležal zapjevala o menopauzi: Podijelila sam svoje iskustvo...

Prema istraživanjima američkih sveučilišta, svaki dan u menopauzu uđe 6000 žena. Tamo se pridružuju ukupno 1,7 milijardi žena koje se otprije nalaze u menopauzi. O ovom biološkom stanju žena progovara mjuzikl 'Menopauza', koji je nastao u SAD-u, a proširio se cijelim svijetom. Do ovog trenutka ga je pogledao više od 15 milijuna ljudi, a sad stiže i u Hrvatsku. Predstava govori o starenju, suočavanju sa strahovima, odnosu žena i muškaraca.

Radnja nas na početku odvodi u jedan trgovački centar, na odjel donjeg rublja, gdje se susreću četiri žene - poduzetnica, hipijevka, domaćica i reality zvijezda... Predstava uključuje i brojne glazbene hitove iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, a u glavnim ulogama u hrvatskoj inačici su Sanja Doležal, Salome, Arijana Čulina i Karmela Vukov Colić, dok je redateljica Nina Kleflin.

- Jako sam se razveselila kada su me pozvali da se pridružim svojim dragim kolegicama i prijateljicama u mjuziklu 'Menopauza'. Već na prvom razgovoru s redateljicom Ninom Kleflin, shvatila sam kako je to topla, duhovita, ali i dirljiva priča o četiri naizgled potpuno različite žene, koje povezuje upravo životni period promjene u kojoj se nalaze. I nas četiri, uz Ninu, podijelile smo svoja iskustva koja smo prošle ili prolazimo. Uz puno smijeha, malo suza, pjesmu i ples, nadam se da ćemo svima koji će nas doći vidjeti malo demistificirati „ludilo“ hormona kroz koje sve mi prolazimo, kad-tad – rekla je Sanja Doležal.

- Presretna sam da se vraćam u svoju domovinu s mjuziklom 'Menopauza'. Čekala sam dugo da se vratim, ali kažu da nikada nije kasno. Moja draga prijateljica i naša redateljica Nina Kleflin s kojom sam već surađivala u slovenskom izdanju mjuzikla me je pozvala da u svojoj ulozi zvijezde reality showa budem glumica i u ovoj postavi u Hrvatskoj. Jako sam počašćena da ću surađivati s predivnim damama, mojim kolegicama na sceni. Nini i producentima sam iznimno zahvalna što su mi ukazali povjerenje. Jako se veselim jer znam da ću s pozornice dijeliti lijek za publiku - a to je smije - objasnila je Salome.

- Dođe svakoj ženi taj trenutak u kojem joj se učini da život samo teče kroz prste, da je nešto propustila, nešto bespovratno izgubila, kad se osjeti baš sama. A onda podigne pogled i ugleda prijateljicu, istomišljenicu, sestru blizanku... Ovo je predstava baš o tim trenucima i tim ženama. Ovo je priča o meni, tebi, o nama. I vrijedi je pogledati. Sretna sam i počašćena što sam dio ekipe koja će je ispričati: Sanja Doležal, Arijana Čulina, Salome i ja, predvođene divnom Ninom Kleflin. Mi smo se, pripremajući predstavu, i zabavljale i dobro upoznale i zbližile. I jedva čekamo upoznati i vas! - poručila je Karmela Vukov Colić.

- Drago mi je da me za ovaj projekt pozvala Nina Kleflin, s kojom sam se srela na nekim zajedničkim predstavama još prije više od dvadeset godina. Posebno mi je drago da je ovaj put to mjuzikl koji sam oduvijek htjela raditi i posebno sam vesela da je tu u Zagrebu, budući da nemam često priliku igrati ovdje u teatru. Drago mi je da je tako jedan pozitivan ansambl s kojim radim. Zahvaljujem se njima i cijelom timu na ukazanom povjerenju. Nadam se da će to biti spektakl! - rekla je Arijana Čulina.

Redateljica Nina Kleflin uoči ovog mjuzikla kaže:

- Režirala sam ovu predstavu i u Sloveniji gdje je postigla veliki uspjeh. U samo jednoj sezoni igrana je više od stotinu puta pred prepunim gledalištima širom Slovenije, a igra se i dalje. I ovdje predviđam da će publika voljeti predstavu, a posebno zbog sjajnih dama koje nastupaju. Rođene za scenu, zanimljive i duhovite, energične i karizmatične, moje su glumice pravi uzor kako preboditi menopauzu. I kako prigrliti život sa svime što nosi. Osobno i u svojim ulogama one dokazuju da se ljubav uvijek isplati, a kad te životni udarci malo zaljuljaju - treba zaplesati. I zapjevati. Gladajte nas, mi tek dolazimo!

Svečana premijera održat će se 24.10.2019. u kino dvorani zagrebačkog Studentskog centra.

