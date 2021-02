Zvijezda country glazbe, Dolly Parton (75), dvaput je odbila ponajveću čast koja može pripasti Amerikancima - primiti Predsjedničko odličje slobode. Trumpova administracija htjela ju je odlikovati, no nije se dogodilo.

- Da budem posve iskrena, ovako je bilo. Prvi put moj suprug Carl Dean bio je u to vrijeme bolestan i mislim da ne bi bilo prihvatljivo s moje strane. Drugi put kad su me kontaktirali već je izbila pandemija korona virusa i nisam htjela putovati - pojasnila je Parton.

Gostujući na NBC televiziji zaključila je kako će morati odbiti i Joea Bidena, novoizabranog američkog predsjednika, čija administracija navodno želi učiniti istu stvar.

- Ne želim sad da ispadne da je s moje strane to bio nekakav promišljeni, politikantski potez. To me ne zanima. Mislim da ću zato morati odbiti i novog predsjednika, ne vidim drugi način kako to odigrati - komentirala je glazbena legenda, koja želi ispasti dosljedna.