Domaća glumica (61) bodrila je rukometaše u Areni u društvu svog 18 godina mlađeg dečka

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je polufinale Svjetskog prvenstva. U napetoj utakmici u utorak svladala je Mađarsku rezultatom 31:30, a pobjedu je dvije sekunde prije kraja osigurao Marin Šipić. Veliku utakmicu izabranika Dagura Sigurðssona pratila je ispunjena Arena Zagreb.

Među navijačima su se istaknuli glumica Senka Bulić (61) i njezin 18 godina mlađi partner Damir Josipović, koji su navijanjem i osmijesima proslavili pobjedu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Senka i Damir upoznali su se 2014. godine dok su radili na predstavi 'Dream of Life', a vezu su započeli nakon godinu dana poznanstva.

- Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, baš je zreo čovjek tako da ja zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama - rekla je ranije glumica za IN magazin.

Zagreb: Premijera predstave "Zločin na kozjem otoku" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album