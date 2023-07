Domaće zvijezde u spotovima svjetskih: Madonna je zavela Višnjića, Nina ljubila Rickyja

Bio je u to vrijeme još nepoznato ime u Hollywoodu. Imao je 26 godina i u Hrvatskoj je bio dečko koji obećava jer je već kao 20-godišnjak odigrao Hamleta i tako postao najmlađi glumac koji je dobio tu ulogu. Onda je u jesen 1998. dobio ponudu koja mu je promijenila život. Prije točno 25 godina Goran Višnjić (50) dobio je poziv da odigra šarmantnog zavodnika u Madonninu spotu 'The Power of Good-Bye'.