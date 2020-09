Domaćem glazbeniku su ukrali motor iz dvorišta: 'Šteta mi je više moralna nego materijalna'

Glazbenik je motor kupio prije šest tjedana. Ranije nije mogao jer nije bio u prodaji zbog pandemije korona virusa. Govori kako ne zna tko je to mogao učiniti, jer živi u mirnom kvartu

<p>Ovo mi se dogodilo prvi puta, sinoć mi je netko u dvorištu ispred kuće ukrao motor, priča nam glazbenik i producent <strong>Tomo in der Mühlen</strong> (59), kojeg je ova situacija iznenadila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Krađa u dućanu</strong></p><p>Njegovom motoru marke Ducati nema ni traga. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju motora i zamolio pratitelje da mu pomognu u pronalasku. </p><p>- Ukraden mi je Ducati Streetfighter V4 noćas pa ako slučajno netko zna nekoga - napisao je. </p><p>Govori nam kako živi na Svetom Duhu i smatra kako je to jako miran dio Zagreba. Nikad nije čuo da se tamo dogodila bilo kakva krađa.</p><p>- Svi smo u prijateljskim odnosima, pa meni susjedi često znaju dati teglu cikle ili nečega, ne znam tko bi to učinio - rekao je.</p><p>Motor je kupio prije šest tjedana, jer prije toga nije bio u proizvodnji zbog pandemije korona virusa. Motor je osiguran, cijelu situaciju je javio policiji pa se nada kako će se ubrzo pronaći onaj tko je motor otuđio s dvorišta.</p><p>- Više mi je to moralna nego materijalna šteta - zaključio je glazbenik, koji se nada skorom pronalasku njegova ljubimca. Na društvenim mrežama mnogi su podijelili Tominu objavu i zaželjeli mu sreću u pronalasku lopova.</p><p> </p><p> </p>