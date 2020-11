Domaći nogometni par očekuje bebu: 'Nismo sami, troje nas je'

Došli smo na pola puta, izrazio mi je osjećaje, izvadio prsten i pitao me želim li se udati. Rekao mi je da samo o tome sanja otkako smo se upoznali, ispričala nam je Monika prošle godine

<p>Nogometaš Gorice <strong>Kristijan Lovrić</strong> (24) i njegova zaručnica <strong>Monika Conjar </strong>(25) imaju razloga za slavlje. Golupčići čekaju prinovu, a sretnu vijest Monika je otkrila na Facebooku.</p><p>- Nismo više sami. Nas troje. Stiže prinova. Najveći Božji dar - napisala je u opis zajedničke fotografiju na kojoj je istaknula trbuh, a pratitelj su joj čestitali u komentarima.</p><p>Inače, Monika je također nogometašica. Prošle godine je u intervjuu za 24sata otkrila kako su izgledale zaruke.</p><p>- Bilo je to u Splitu 30. svibnja. Očekivala sam to jer između nas je velika ljubav od prvog susreta. Čim smo se upoznali rekao mi je: 'Ja ću tebe oženiti'. Da će ta prosidba biti u Splitu, taj dan nisam očekivala. Moja obitelj je to znala jer je Kristijan išao tražiti 'za ruku', kako to po običaju ide. Taj dan sam se ujutro vraćala s treninga i on mi je rekao da se sredim i da me vodi na obilazak jahtom do Trogira - ispričala je.</p><p>- Sjećam se da sam mu rekla: 'Pa kud baš danas, valovi su', ha, ha. Samo mi je odvratio da se odjenem i ne postavljam previše pitanja. Došli smo na jahtu koja je bila puna ružica i cvijeća. Pitala sam ga što je to, a on se pravio da nema pojma, rekao je da to ide u paketu s jahtom. Došli smo na pola puta, izrazio mi je osjećaje, izvadio prsten i pitao me želim li se udati. Rekao mi je da samo o tome sanja otkako smo se upoznali - dodala je.</p>