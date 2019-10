Zaprosio ju na jahti: 'Kristijan drži do običaja, pitao je i oca...'

Uz ime hrvatske reprezentativke Monike Conjar (24) godinama se vezao epitet najzgodnije nogometašice. Monika je javnost dodatno zaintrigirala vezom sa svojim izabranikom Kristijanom Lovrićem (23), sjajnim nogometašem Gorice i trenutačno drugim strijelcem HNL-a.

Nedavno ste se ti i Kristijan zaručili. Kako je to izgledalo?

- Bilo je to u Splitu 30. svibnja ove godine. Očekivala sam to jer između nas je velika ljubav od prvog susreta. Čim smo se upoznali rekao mi je: ‘Ja ću tebe oženiti’. Da će ta prosidba biti u Splitu, taj dan nisam očekivala. Moja obitelj je to znala jer je Kristijan išao tražiti ‘za ruku’, kako to po običaju ide. Taj dan sam se ujutro vraćala s treninga i on mi je rekao da se sredim i da me vodi na obilazak jahtom do Trogira. Sjećam se da sam mu rekla: ‘Pa kud baš danas, valovi su’, ha, ha. Samo mi je odvratio da se odjenem i ne postavljam previše pitanja. Došli smo na jahtu koja je bila puna ružica i cvijeća. Pitala sam ga što je to, a on se pravio da nema pojma, rekao je da to ide u paketu s jahtom. Došli smo na pola puta, izrazio mi je osjećaje, izvadio prsten i pitao me želim li se udati. Rekao mi je da samo o tome sanja otkako smo se upoznali.

Kako provodite vrijeme? Živite li već zajedno? Tko kuha doma?

- Ja radim u maminu frizerskom salonu od 8 do 16, a kad dođem doma, malo se odmorimo. Odigramo ‘plejku’, ‘Fifu’. Odemo na piće u grad, nekad u kino, ali sve smo filmove već pogledali. Volimo otići i na kuglanje, pikado, bilijar... Znamo nekad otići i kod mojih na belu. Kristijan igra s mojim tatom koji ga je naučio belu, a ja s mamom. Svaki put nas dobiju jer mi je tata ‘doktor’ za tu igru. Izlasci? Ne baš, nismo takvi, a i najčešće imamo utakmice subotom i nedjeljom pa... Nekad doma kuha on, a nekad ja. Ovisi tko ima više vremena.

Kristijan je jedan od najboljih nogometaša HNL-a. Smiješi mu se transfer u inozemstvo. Hoćeš li ići s njim?

- Ni on, a ni ja o tome još ne razmišljamo. Kad dođe ponuda, kad klub pristane, onda o tome možemo razmišljati. Fokusiran je samo na Goricu, ali ako negdje ode - idem za njim.

Koliko se često viđate? Ti igraš u Osijeku, a on u Gorici.

- Treniram i živim u Zagrebu, a dan prije utakmice odem tamo sa suigračicom. Ako dođe neka bitnija tekma, poput Splita ili Dinama, onda budem tamo tjedan dana. Uglavnom smo stalno zajedno i dosta se viđamo.

Kristijan ima nekoliko tetovaža posvećenih tebi. Planiraš li ti napraviti neku za njega?

- On to voli i njemu se to sviđa, ali ja nisam fan i ne preferiram tetovaže. Ako nekoga voliš, pokazuješ mu to iz dana u dan. Iznenadim ga najdražim jelom. Ili, npr., kad sam igrala u Splitu, imala sam samo jedan dan slobodno, a to sam koristila kako bih putovala busom pet sati tamo i nazad da bi s njim bila samo dva sata. Ružno mi je vidjeti tetovaže na ženama i ne volim to, ali tko zna... Možda jednog dana neću tako razmišljati, ali za sada ne.

Oboje ste sjajni nogometaši, trenirate li nekad zajedno?

- Baš i ne jer ja radim od jutra, a kad dođem doma, odmah uzimam stvari i idem na svoj trening. To nam je previše nogometa pa radije odemo na druge sportove. Volimo zaigrati tenis, a nekad i košarku, teren nam je tu blizu.

