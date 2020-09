Domaćin dobio pusu u čelo, a za večeri su mu dvaput pale hlače

<p>Danas se vesela ekipa kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ preselila u Šibenik kod umirovljenika Milana Milka Ercegovića. U ova tri dana nitko od dosadašnjih kandidata nije poslužio riblji meni pa je i Milan nastavio u istom tonu - za predjelo je pripremio Šibensku tovernu, za glavno jelo Gorički vremeplov i desert naziva Martinska naše mladosti. „Ne znam što očekivati, ali mislim da će nas jako iznenaditi jer je veliki zafrkant“, komentirala je Maja današnjeg domaćina.</p><p>I dok je Milan pripremao stol za goste, oni su u kombiju komentirali njegov meni. „Toliko je žugao što nitko ne sprema ribu, na kraju je ni on nije spremio“, rekao je Mile, kojem se nikako ne sviđa Milanov način zafrkancije. Fritule, smokve i aperitiv bili su spremni za degustaciju, a ekipi se posebno svidio prošek star 15 godina! „To je čast popiti tako star prošek. I baš ide uz fritule“, komentirala je Duška, a prije zdravice su malo i zapjevali!</p><p>Nakon aperitiva gosti su odmah sjeli za stol kako bi kušali nešto konkretno. „Predjelo mi na izgled baš i nije bilo privlačno, ali što se tiče okusa - bilo je fenomenalno“, rekla je Nataša, a Duška dodala: „Milko je briljirao s predjelom! Mogu reći da dugo tako dobar rižot nisam jela.“ Maja i Mile također su bili oduševljeni: „Fantastično! Svaka čast!“ zadovoljno su komentirali, a pjevač je tražio repete.</p><p>Domaćin je potom poslužio glavno jelo -ramstek i premda je Milko tvrdio da je bilo odležano, Maja misli kako to nije istina. „Ja jako dobro znam da to meso nije bilo odležano i komad koji mi je dopao bio je tanji i prepečen“, rekla je nastavnica i bivša misica, no pohvalila je džem od luka i umak, što se najviše svidjelo i Duški, koja je iskreno priznala kako joj je već dosta mesa.</p><p>Milko je bio prilično nervozan cijelu večer, no ekipa se trudila oraspoložiti ga pjesmom i šalama, a Nataša ga je čak poljubila u čelo. „To će sada danima biti priče po Šibeniku, to je trofej večere!“ rekla je Duška, a Maja misli kako ruž od poljupca neće obrisati do preksutra. Uskoro je iznio desert, koji se svidio gotovo svima - Duški je nedostajalo šećera. Stigli su i svirači pa su svi još malo zapjevali i Milko se napokon malo oraspoložio. Čak je i zaplesao s Natašom! „Atmosfera je bila na nivou“, komentirala je animatorica, a domaćin se na kraju toliko opustio da su mu pale hlače - i to dvaput!</p><p>Za svoju večeru Milko je od Nataše dobio ocjenu sedam jer joj se nije svidjelo glavno jelo, Duška se odlučila za ocjenu šest zato što joj se svidjelo samo predjelo, Maja je također dala šesticu jer joj se nije svidio ramstek, a Mile je dao desetku jer mu je sve bilo dobro.</p><p>Kako će sutra kuhati animatorica Nataša i tko će odnijeti ovotjednu pobjedu u kulinarskom showu „Večera za 5 na selu“ - ne propustite pogledati u napetoj završnici u 20 sati na RTL-u!</p>