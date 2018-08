Domaćinstvo me ne uzbuđuje, nemam doma perilicu za rublje

Kućanski poslovi? Mene to do te mjere ne interesira da ne želim ni probati. Ja čak doma nemam veš mašinu. Sve nosim u kemijsku čistionu, ispričala je Maja Šuput (38) za IN magazin. Svatovska pjevačica je istaknula kako je ona kupila perilicu za rublje u kemijskoj čistionici te da ima preveliki protok robe i sve joj treba biti posloženo kako bi s lakoćom pakirala.

- Ne peglam. Ne, ne , ne… Pa ja nemam doma peglu. Ma imam peglu možda, mislim da mi je netko kupio neku na paru. Ja ne znam ni gdje stoji. Mene domaćinstvo ne uzbuđuje - rekla je Šuput. Dodala je kako se mora prihvatiti toga da bi to savladala, ali ju ne zanima.

- Ja volim raditi. Volim se ubiti od posla, ali od svog posla. Mene ne zanima da nekome radim paštašutu - ispričala je svatovska pjevačica. Maja kaže kako njezin zaručnik, bivši direktor hotela Nenad Tatarinov (34) zna da će ona radije provesti sate na sastancima i zaraditi pare nego mu spremati ručak.

Dobra vecer Malinska 💃🏼💃🏼💃🏼 A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 20, 2018 at 11:10am PDT

Otkrila je i kako Nenad pere odjeću u istoj praonici kao i ona. Pjevačica se pohvalila da je neki dan oprala badić na ruke dok se tuširala. Maja je ispričala da ju je zaručnik nedavno pitao kada bi se mogli vjenčati kad ona ima već zakazane nastupe za sljedeću godinu.

- Na kraju mi je rekao da će me samo jedan dan uzeti, odvesti negdje i oženiti. Za haljinu će nazvati Grubnića - rekla je pjevačica u usponu. Šuput je istaknula kako planira svadbu u zimskim mjesecima, a djevojačku će imati s desetak prijateljica u Las Vegasu.

Mala se usidrila ⚓️ A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 22, 2018 at 5:55am PDT

