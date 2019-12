Domenica izdala album, a Rađa nosila torbu od 18 tisuća kuna

Splitska pjevačica Domenica Žuvela (26) nakon dvije godine glazbene karijere izdala je prvi glazbeni album pod nazivom 'Ćiribu Ćiriba', koji je jučer i službeno predstavljen u novootvorenom zagrebačkom klubu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na glazbenoj sceni 2017. predstavila se singlom 'Kad sam s tobom', a danas ima devet pjesama, od kojih je 'Mi protiv nas' duet s Damirom Kedžom (32) s kojim je osvojila Grand Prix na Splitskom festivalu.

- Preuzbuđena sam što je izašao moj prvi album, napokon je sav (naš) rad i trud izdan u fizičkom obliku. Zaokružili smo priču s 11 pjesama, od toga je 9 singlova već bilo izdano. Iako ljudi ne gledaju na albume kao nekad, ja sam ona generacija koja je odrasla na CD-ima i kazetama pa mi zbog toga to puno znači… - izjavila je Domenica. Nedavno nam je otkrila kako se je osim što se opustila na sceni, promijenila i stil odijevanja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na koncertu u splitskom klubu Vanilla odjenula je kratki crni kombinezon i visoke čizme, čime je pomalo podsjetila na stil folk pjevačice Jelene Karleuše (41), a pomalo i Severine (47). Obožavatelji su joj u komentarima poručili kako je prava 'slatkica', ali čini se kako je Domenica od slatkice postala prava zavodnica.

- Iznenadile su me reakcije da ljudi primjećuju moje odjevne kombinacije jer na društvene mreže često stavljam fotografije bez šminke, u pidžami u svakodnevnom izdanju, a nekako mislim da je svaka roba za određenu prigodu. Crni kompletić bila je moja želja. To sam si sama dala sašiti i ne mogu vjerovati da se diglo toliko prašine oko kratke suknje i visokih čizama, meni je to okej. Nisam se osjećala da sam gola - rekla nam je Domenica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izlazak albuma prvijenca svojim su dolaskom podržali i Luka Nižetić, Giuliano, Mia Dimšić, grupa the Frajle, Slavko Sobin, Andrea Andrassy, Borna Kotromanić, grupa Pravila igre, Ivan Vukušić, Zsa Zsa, Nika Turković, Matija Cvek, Hana i Ivan Huljić, Uršula Tolj, Elizabeta Brodić te brojni drugi gosti.

Foto: Bojan Zibar

Bivša manekenka i supruga košarkaške legende Dine Rađe (52), Viktorija (41) pažnju je plijenila u 'utilitarističkom' kombinezonu s kojim je uskladila dugačku bundu, čizme dizajnerice Isabel Marant zmijskog uzorka koje inače koštaju 4 i pol tisuće kune te torbu talijanske modne kuće Bottega Veneta čija je cijena 18.200 kuna.

