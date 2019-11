Domenica: Da mi Huljićeva kći napiše pjesmu, ona bi bila hit...

Splitska pjevačica Domenica Žuvela (26) ovo je ljeto na Splitskom festivalu proslavila drugu godišnjicu glazbene karijere. U kratkom periodu probila se na sceni zahvaljujući pjesmama koje su za nju napisali Vjekoslava (56) i Tonči (58) Huljić.

Njezina posljednja pjesma 'Nema te svit' broji više od 1,1 milijun pregleda, a da se u spotu napokon mogla opustiti priznala nam je i sama.

- Tri dana sam snimala spot. Mislim da je mi je snimanje sad već prirodno s obzirom na broj spotova koji sam u ove dvije godine snimila. Bila sam svoja zato jer sam snimala u svom rodnom gradu, a glumio je i moj bubnjar, pa mi je bilo lakše - kaže nam.

Otkrila je kako je trenutačno snimila devetu pjesmu i tako završila svoj prvi samostalni album. Domenica je osim što se opustila, promijenila i stil odijevanja.

Na koncertu u splitskom klubu Vanilla odjenula je kratki crni kombinezon i visoke čizme, čime je pomalo podsjetila na stil folk pjevačice Jelene Karleuše (41), a pomalo i Severine (47). Obožavatelji su joj u komentarima poručili kako je prava 'slatkica', ali čini se kako je Domenica od slatkice postala prava zavodnica.

- Iznenadile su me reakcije da ljudi primjećuju moje odjevne kombinacije jer na društvene mreže često stavljam fotografije bez šminke, u pidžami u svakodnevnom izdanju, a nekako mislim da je svaka roba za određenu prigodu. Crni kompletić bila je moja želja. To sam si sama dala sašiti i ne mogu vjerovati da se diglo toliko prašine oko kratke suknje i visokih čizama, meni je to okej. Nisam se osjećala da sam gola - rekla nam je Domenica.

U glazbenu karijeru nedavno je krenula i njezina najbolja prijateljica Hana Huljić (29), koja je za sada objavila svoja dva singla. Za savjet prvo pita brata Ivana (31), a posljednjeg tatu Tončija. Među prvima koji čuju njezine uratke je i Domenica.

- Hana i ja se od početka podržavamo, znala sam svaku njezinu pjesmu čim ju je napisala i gušt mi je što se napokon ohrabrila i što je u nečem što voli i za što je talentirana. Zajedno stalno snimamo videe, to nam je zajednički hobi zadnjih sedam ili osam godina skupa, uvijek nađemo vremena za to - istaknula je pjevačica. Otkrila je i kako bi voljela da joj upravo Hana snimi spot te da joj napiše pjesmu, ali ona je, kako kaže Domenica, sad u svome 'điru'.

- Mislim da kad bi mi ona napisala pjesmu da bi me ta pjesma pogodila i postala hit - zaključila je pjevačica.

