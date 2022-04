Domenica otkrila kako je Tonči Huljić reagirao na njezin koncert u Areni: 'Neko vrijeme je šutio'

Pjevačica Domenica Žuvela (29) otkrila je za Jutarnji.hr da je još prošle godine počela pričati svojim prijateljima i suradnicima da će 2030. nastupiti u Areni. Iako su mnogi mislili da je to bila ideja Tončija Huljića (60), pjevačica je priznala da je on bi među zadnjima koji su saznali za njene planove.

- Svi su me, naravno, prvo pitali znam li koja je sada godina, no onda sam ih toliko uvjerila u tu svoju priču, da su se naposljetku svi oduševili, baš poput mene. Sama ideja o koncertu u Areni rodila mi se tijekom mog koncerta u Dubrovniku na kojem su bila i dječica desetak godina stara - ispričala je Domenica.

- U tom trenu pomislila sam: 'Ajme, zamisli, kada se jednog dana sretnemo, a oni već budu punoljetni pa mi kažu da su me prije osam godina vidjeli na nekom mom davnom koncertu'. I onda sam počela razmišljati o tom mom budućem koncertu i odlučila da bi bilo super da se svi zajedno nađemo u Areni, baš na petak 8. studenog. Pa sam nakon toga, cijelu priču odlučila i najaviti - dodala je.

Kaže da su njeni suradnici iz Arene ostali iznenađeni kada im je rekla o kojoj se godini radi i da im to nikad nitko na cijelom svijetu nije napravio. Na kraju je svoje planove otkrila i Tončiju te je ispričala njegovu reakciju.

- Tonči je zapravo bio zadnji koji je to doznao. Njega sam, kao, poštedjela, a odlučila sam mu reći tek u trenutku kada smo već naručili tiskanje plakata, jer nisam mogla ni zamisliti kako bi reagirao da ništa ne zna, a vidi me na plakatu. Vjekoslava je za ovaj moj koncert doznala prije njega i isto se oduševila, a kada sam napokon cijelu priču ispričala Tončiju, on je prvo neko vrijeme šutio. Onda je kazao: 'To je toliko bizarno, da je možda i dobro!' - rekla je Domenica.

Njena prijateljica Mia Dimšić (29) rođena je samo jedan dan prije nje pa će zajedno proslaviti rođendan na njenom koncertu, a njoj je i prvoj ispričala svoju ideju.

- Mia je među prvima doznala za tu moju ideju. Prvo me pitala: 'Kako to misliš da ćeš u Areni nastupati 2030.? Bit će to puno prije!'. A ja sam joj rekla da se koncert u Areni može dogoditi i ranije, ali da želim uspostaviti krajnji cilj. Onda mi je rekla da će se potruditi da budemo tog dana skupa, te da će ona plesati na bini - kaže pjevačica koja na svom koncertu očekuje i svoju treću prijateljicu i kumu Hanu Huljić (31).

- A gdje će biti naša treća prijateljica Hana Huljić? Na mom koncertu! Naravno, sa svojom djevojčicom, možda, nikad se ne zna, i s bratom ili sestricom te djevojčice kojoj se svi toliko veselimo. Možda u publici budu i moja dječica, tko zna. Ali ono što sigurno znamo je da se svi svemu tome jako radujemo! - otkrila je.

