Domenica se pohvalila kako je provela vikend: Slobodno me zovite u masline, nećete požaliti

Pjevačica Domenica Žuvela (29) je s pratiteljima podijelila da je dio vikenda provela u berbi maslina s Barbarom Vesanović Gašić (28), youtuberica poznatija pod nazivom Debela Barbara.

Domenica je na Instagramu podijelila atmosferu iz berbe u kojoj joj se pridružio i njen psić, pudlica Zara, ali i još nekolicina pasa. U jednom videu se našalila kako izgleda njezina verzija berbe maslina.

- Novo branje maslina: imaš kavu u ruci, u drugoj grablje - opisivala je u videu Domenica kako teče njeno branje maslina

Pjevačica je za ovu priliku odjenula udobnu sportsku odjeću te je kosu svezala u lijepu i praktičnu pletenicu, a oči je zaštitila sunčanim naočalama.

- Slobodno me zovite u masline, nećete požaliti - napisala je Domenica simpatičnu napomenu uz video.

- Ja inače obožavam te stvari, ali naravno da onda kukam: 'Ajme, bila sam u masline, boli me škinja, bole me mišići, sad moram ići na masažu i oporaviti se, pa ne mogu idućih pet dana ništa raditi - ispričala je jednom prilikom pjevačica za In Magazin.

Domenica je inače s Korčule i rođena je u Veloj Luci. Priznala je kako ne može zamisliti da živi u Zagrebu. Ondje je živjela tek nekoliko mjeseci dok je sudjelovala u showu 'Plesa sa zvijezdama' nakon čega je jedva dočekala povratak u Dalmaciju.

