Domenica Žuvela o 15-godišnjoj vezi s odvjetnikom: 'On je tip kojeg bi svaka cura poželjela'

U mojim godinama ja bih već trebala imati troje djece, brak i stalan posao. A što ima veze i da sutra ostavim sve i kažem: 'Ja se više neću ovime baviti.' To je sve u redu. Mislim da bi ljudi trebali biti puno hrabriji, rekla je pjevačica Domenica Žuvela (33) za In Magazin.

Već 15 godina u vezi je s odvjetnikom Ivanom Bačićem, a njihovu ljubav uspješno čuvaju daleko od očiju javnosti. Njezin novi singl zove se 'Muško klasično', no muškarac o kojem pjeva potpuna je suprotnost njezinu partneru.

- Ivan je definitivno 'muško klasično', ali ne ono o kojem pjevam u novoj pjesmi, nego potpuna suprotnost. Klasičan je u smislu tipa muškarca kojeg bi svaka cura poželjela - otkrila je pjevačica.

Foto: Instagram/

Samozatajni odvjetnik s Korčule najveća joj je podrška u svemu što radi. Iako joj govore da je imala sreće u ljubavi, Domenica smatra da je za dug odnos potrebno mnogo više od sretnog spleta okolnosti.

- To je rad na sebi i na toj zajednici da sve funkcionira i da budemo tu gdje jesmo. I jesam, stvarno sam sretna i stvarno sam zahvalna - rekla je.

Split: Tonči Huljić u suradnji s Maraskom predstavio vlastitu liniju rakija i likera Madre Badessa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ljubav prema glazbi naslijedila je od majke Romane, koja godinama pjeva u lokalnom sastavu: 'Ona je zapravo samo 19 godina starija od mene, tako da me rodila dosta mlada. Meni je bilo super imati takvu mamu u tim mladim godinama. Kao malu vodila me na svoja vjenčanja, na svoje gaže i mislim da sam dosta toga povukla od mame'.

Osim s majkom, vrlo je bliska i s mlađom sestrom te bratom.

- Ja njima uvijek govorim da sam stroga, ali pravedna. Jednostavno sam takva u svakom odnosu, tako da volim da se znaju granice i to moj brat i sestra dobro znaju. Nekad se s tim više slože, nekad manje, ali međusobno se poštujemo i stvarno se puno volimo - objasnila je.

Foto: Instagram/

Važnu ulogu u njezinu životu ima i kuma Hana Huljić Grašo, koju je upoznala još tijekom studija na Glazbenoj akademiji.

- Ugledale smo se s kraja hodnika. Ja sam pomislila: 'Je li moguće da je još jedna prirodna plavuša na mom fakultetu?' Doslovno nas je boja kose spojila i već od iduće godine postale smo nerazdvojne - prisjetila se.

Da nije postala pjevačica, vjerojatno bi radila kao profesorica u glazbenoj školi. Ipak, posljednjih godina počela je razmišljati i o jednom sasvim drukčijem poslu: 'Imam osjećaj da bi to možda bilo nešto u ugostiteljstvu. To je neka moja želja koja mi se zapravo nedavno rodila. Sigurno bi bilo povezano s kuhanjem, tako da, tko zna. U mojoj obitelji dosta se toga vrti oko hrane, a ja sam to jednostavno samo prisvojila'.