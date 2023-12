Dominik ispao iz 'MasterChefa': 'Odlazim uzdignute glave, ali ipak sa suzom u oku. Žao mi je'

Osamnaestogodišnji Zabočanin Dominik Škalec daleko je dogurao u 'MasterChefu', ali mu ipak nije pošlo za rukom da se izbori za ulazak u polufinale. Ispao je na zadatku u kojem je morao replicirati zahtjevnu slasticu chefa Stjepana Vukadina.

- Dominik, kod tebe je presudila jedna stvar. Možemo prijeći preko svega, ali preko potpune promjene okusa koje je otišlo u gorko, preko toga ne možemo prijeći. Na žalost, to te koštalo - objasnio mu je Stjepan.

- Žao mi je što odlazim, uzdignute glave, ali ipak sa suzom u oku. Da mi nije bilo lijepo ne bi mi bilo ni žao što odlazim. Jedno predivno, prelijepo, nezaboravno putovanje - osvrnuo se Dominik na svoje sudjelovanje u 'MasterChefu'.

Foto: Luka Dubroja

Nakon što su pripremili i pred žiri donijeli svoje replike slastice, žiri je ocijenio natjecatelje i za najbolju repliku proglasio desert Luke Veića. Luka je prije ocjenjivanja istaknuo kako nije zadovoljan s gustoćom umaka, budući da smatra da je trebao biti rjeđi, no bio je zadovoljan s ostalim komponentama koje je stavio na tanjur. Bio je u pravu kada je u pitanju umak, jer zbog gustoće se nije uspio razliti po mousseu kako je trebao. 'Okusi su najbitniji', utješio ga je Stjepan koji je zaključio da su na Lukinom tanjuru bile sve komponente. Luka je prvi doznao da ostaje u showu, odnosno da je zaradio svoje mjesto u polufinalu. 'Presretan sam, drago mi je', poručio je.

Foto: Luka Dubroja

Iako je zadnja stavila svoj mousse u šoker, Sarah je na kraju bila zadovoljna s jelom koje je donijela pred žiri. Jedino je istaknula da bi promijenila nešto kod umaka jer primjećuje da je previše svijetao.

- Apsolutno si vladala situacijom u kojoj se nalaziš, dok si kuhala ovaj desert i bila te divota gledati - rekao joj je Stjepan, a nakon kušanja zaključio da je njezino jelo jako dobro.

Manuel je bio veoma iznenađen kad je čuo da je prošao u polufinale, naročito zbog kritika koje je dobio od žirija vezano uz izradu deserta.

Foto: Luka Dubroja

- Uvijek sam govorio da sam sa slatkim na vi, tako da sam ponosan na sebe što sam ovo uspio napraviti - komentirao je on.

Zadnji je na kušanje svoj tanjur donio Dominik koji je imao problem s kramblom. Stjepan je primijetio da mu se mousse malo nagnuo i zaključio da bi to moglo biti jer nije stavio dovoljno želatine. Umak s kojim su se gotovo svi borili nije zadavao teškoće samo jednom kandidatu, a to je bio Dominik. No, nedostajao mu je prah od smokvi i imao je poteškoće s izradom krambla koji mu je zagorio u pećnici. Zbog zagorenog krambla, slastica mu je bila gorka umjesto slatke.

Foto: Luka Dubroja

Kad mu je polufinale izmaklo za dlaku, Dominik je zaplakao.

- Cijelo ovo iskustvo mi je pasalo jer sam se odvojio od okoline i prijatelja. Teško mi je to bilo ali to mi je trebalo da se mogu posvetiti kuhanju i da pokažem sebe i ono što znam - rekao je za kraj jedan od najmlađih kandidata u ove sezone u showu. A tko od kandidata ulazi u veliko finale? Hoće li to biti Manuel, Sarah ili Luka, doznat ćemo uskoro, a prije toga kandidate čeka posljednji izazov izvan MasterChef kuhinje!