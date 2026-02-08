Don McLean proslavio desetu godišnjicu veze s 48 godina mlađom djevojkom

Pjevač legendarne pjesme "American Pie", 80-godišnji Don McLean, prošlog je tjedna na Instagramu obilježio deset godina veze sa svojom znatno mlađom djevojkom, 31-godišnjom Paris Dylan. Par, između kojeg je razlika 48 godina, vezu je započeo dok je ona radila za njega kao menadžerica društvenih mreža.

"Sretna godišnjica, Paris", napisao je McLean u opisu objave. "Zajedno smo više od deset godina i ti si ljubav mog života."

Dylan mu je u komentarima uzvratila istom mjerom.

"Ljubavi mog života", napisala je uz emotikon crvenog srca.

Par se upoznao 2016. godine kada je Dylan, koja je postala poznata sudjelovanjem u MTV-jevom reality showu "Catfish", bila angažirana da vodi McLeanove profile na društvenim mrežama. Svoju vezu su javno potvrdili nedugo prije Dana zahvalnosti iste godine. Dylan, koja će krajem ovog mjeseca napuniti 32 godine, njihovu je romansu prvi put službeno potvrdila na Instagramu u svibnju 2018., čestitajući McLeanu rođendan.

"Sretan rođendan, dušo moja, ljepoto moja, ljubavi mog života, moje sve", napisala je tada uz fotografiju na kojoj se par smiješi i grli.

Tijekom intervjua za časopis People 2021. godine, McLean je nazvao Dylan "najdivnijom osobom koju je ikada upoznao".

​- Mislim na nju dok pjevam mnoge svoje pjesme. Ali posebno mislim na nju kad pjevam onu pjesmu - rekao je McLean, misleći na svoj hit iz 1970. godine "And I Loved You So".

Dylan je bila uz McLeana i kada je u kolovozu 2021. dobio svoju zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

"Ponos je preslaba riječ... Donny zaslužuje svijet i više od toga", napisala je tada na Instagramu.

McLean iza sebe ima dva braka. S Carol Sauvion bio je u braku od 1969. do 1972. godine, a s Patrishom Shnier od 1987. do 2016. S drugom suprugom ima dvoje djece, kćer Jackie i sina Wyatta. Brak sa Shnier raspao se nakon što je pjevač 2016. uhićen i optužen za obiteljsko nasilje. Priznao je krivnju po četiri od šest točaka optužnice u sklopu nagodbe te nije dobio zatvorsku kaznu.

Njegova kći Jackie optužila ga je 2021. za psihičko i emocionalno zlostavljanje, nakon čega ju je McLean odlučio izbaciti iz oporuke.

​- Rekao sam kćeri: 'Ako budeš govorila o meni i blatila me, razbaštinit ću te' - ispričao je za Daily Mail.

McLean je tada također oštro demantirao optužbe svoje kćeri, inzistirajući na tome da je bio brižan otac koji ju je uvijek podržavao.

