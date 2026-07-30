Donna Mills (85) otvara svoj profil na platformi za odrasle

Ikona filma i televizije, Donna Mills, najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji "Knots Landing", najavila je pokretanje vlastitog profila na platformi OnlyFans. U 86. godini života, glumica je odlučila napraviti hrabar korak kako bi se na nov način povezala sa svojim obožavateljima, koji su joj, kako kaže, godinama pružali podršku.

Donna Mills odlučila je iskoristiti popularnost platforme koja kreatorima omogućuje izravnu naplatu ekskluzivnog sadržaja. Iako je OnlyFans često povezan sa sadržajem za odrasle, glumica je za TMZ izjavila kako svojim vjernim pratiteljima želi pružiti uvid u to tko je ona zapravo i s njima provesti "kvalitetno vrijeme". Zasad nije poznato koliko će provokativan njezin sadržaj biti, no sama najava izazvala je veliku pozornost. Njezin potez podržala je i agencija Creators Inc., čiji je direktor Andy Bachman istaknuo glumičinu neustrašivost.

​- Donna je oduvijek bila neustrašiva i ispred svog vremena. Rekla mi je: 'YOLO - učinimo to', i to savršeno oslikava njezin stav. Ona pristupa OnlyFansu pod vlastitim uvjetima i stvara prostor koji je autentičan, osoban i potpuno vjeran njoj - rekao je Bachman.

Donna Mills uglavnom je poznata po svojoj Emmyjem nagrađenoj ulozi u sapunicama, no ostvarila je i zapažene uloge u klasicima poput filma "Play Misty for Me", u kojem je glumila uz Clinta Eastwooda. Njezin dolazak na OnlyFans dokazuje da su godine zaista samo broj, baš kao i iznos pretplate za pristup njezinom sadržaju.

*uz korištenje AI-ja